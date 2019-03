„In seiner Bandbreite einzigartig“

„Unser Partnerschaftsverein ist in seiner großen Bandbreite einzigartig und er wird in seinem Anliegen von der Bürgerschaft aktiv getragen“: So Hans-Jörg Henle in seinem Grußwort bei der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend im Hotel „Rad“.

„Immer wieder Bauklötzle“ staunt dabei der Oberbürgermeister angesichts der Vielfalt der Veranstaltungen und Kontakte des Vereins, die er im europäischen Geist alljährlich durchführt. Dabei erfahre er die weite Unterstützung der Bürgerschaft, wie bei den Gasteltern, die jedes Jahr über 100 Schüler und Begleitpersonen aus den Partnerstädten und die ebenso zahlreichen Gäste am Kinderfest beherbergen.

Hinzu kommt das Engagement von Vereinen, wie beispielhaft die Musikkapelle Engerazhofen ( seit 1986 ; Alfred Sipple: „Das läuft bei uns automatisch“ ), das Rote Kreuz, der Fußball- und Cinéclub, der Brauchtumsverein, die Läufergruppe der TSG und der Tennisclub. Unermüdlich ihre Bausteine für Europa bringen zudem die Organisatoren des Internationalen Jugendtreffs, die Musikschule und Chöre der Kantorei und von Cantabile.

Sie und noch viele mehr setzen sich gerade in schwierigen politischen Zeiten und 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges „für ein friedliches Miteinander in Europa ein“, wie es das Leitziel des Partnerschaftsvereins seit bald 40 Jahren ist. „Wir bauen Europa und sind dabei die Basis“ und „Die Partnerschaft mit unseren Freunden in Frankreich und Italien ist mein Ding, mein Leben wäre viel ärmer ohne sie“, so voll zutreffend in ihrem Dankeswort Susanne Joser-Schmidt , die nun schon seit 25 Jahren dem Verein vorsteht und einstimmig für weitere zwei Jahre gewählt wurde.

Nach ebenfalls 25 Jahren treten mit Norbert Kappler als langjähriger Kassier und Schriftführerin Elfriede Rauscher zwei verdiente Mitglieder in die zweite Reihe, ihre Ämter übernehmen nun Ingrid Buder und Christine Abele-Aicher. Ebenfalls mit Blumen aus dem Vorstand verabschiedet wurde Hilde Schroth als Vertreterin der italienischen Sprache, die über Jahrzehnte den Schüleraustausch begleitet hat. An ihre Stelle tritt nun Gianluca Ciulli.