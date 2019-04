In Ratzenried steigt das Verfolgerduell

In der Fußball-Kreisliga A III empfängt am Sonntag (15 Uhr) der Tabellenzweite TSV Ratzenried den vier Zähler dahinter auf Platz drei liegenden FC Wangen II. Während die Ratzenrieder mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen könnten, geht es für die Gäste nach der jüngsten Niederlage darum, nicht auch noch den Anschluss an den Aufstiegsrelegationsplatz zu verlieren.

Obwohl beim TSV Ratzenried nach der langen Winterpause noch nicht alles rund lief, holte das Team aus der Gemeinde Argenbühl gegen Röthenbach (2:2) und in Aitrach/Tannheim (1:0) vier Punkte, ist seit elf Spielen ungeschlagen und hat bei nur drei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Türk SV Wangen den sofortigen Wiederaufstieg weiterhin fest im Blick.

Für TSV-Trainer Markus Steidle wäre ein Sieg am Sonntag „sehr, sehr wichtig“, um am Tabellenführer dranzubleiben und gleichzeitig den ersten Verfolger auf sieben Punkte zu distanzieren. Dass die drei Punkte nicht im Vorbeigehen zu holen sind, ist ihm bewusst: „Wangen ist eine spielstarke Mannschaft. Die haben einen wahnsinnig breiten Kader, auch was die erste Mannschaft angeht, und aktuell relativ wenige verletzte oder gesperrte Spieler, sodass wir eine qualitativ hochwertige Mannschaft erwarten. Da müssen wir im Vergleich zu unseren letzten Spielen eine Schippe drauflegen, sowohl spielerisch als auch kämpferisch.“

Mit einem Sieg könnten die Ratzenrieder – eine Heimniederlage des Türk SV Wangen gegen den FC Scheidegg vorausgesetzt – dank des besseren Torverhältnisses am 17. Spieltag erstmals auf Platz eins klettern. Angesichts der Serie des Tabellenführers von 13 Spielen ohne Niederlage sowie fünf Scheidegger Pleiten in Folge möchte TSV-Trainer Steidle daran aber nicht glauben.

Der FC Wangen II hat sein erstes von zwei aufeinanderfolgenden Spitzenspielen gegen den Lokalrivalen Türk SV durch ein spätes Gegentor mit 2:3 verloren. Bei nun sieben Punkten Rückstand nach ganz vorne will FCW-Trainer Günter Gollinger die Tabelle vorerst ausblenden, jegliche Rechenspiele unterlassen und stattdessen „von Spiel zu Spiel denken“.

Gegen den TSV Ratzenried, die in Gollingers Augen vielleicht „stärkste Mannschaft“, die über „drei, vier überdurchschnittliche Spieler“ verfüge, habe sein Team „eine kernige Aufgabe“ zu lösen. Um wie schon beim 3:1-Hinspielsieg erneut erfolgreich zu sein, müsse sich seine Elf deshalb „noch ein bisschen stabiler präsentieren“, als zuletzt. Im Falle einer weiteren Niederlage wäre auch Platz zwei vorerst außer Reichweite; stattdessen könnten die Stadtrivalen aus Neuravensburg und Deuchelried bis auf einen Zähler an den FCW heranrücken.