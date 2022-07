In Leutkirch wird es am 13. Juli jazzig

In der Reihe Leutkircher Sommerjazz gastiert die Siggs Pack Big Band am Mittwoch, 13. Juli, im Museumshof, bei schlechter Witterung alternativ im Bocksaal. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, Einlass und Abendkasse eine Stunde früher. Karten im Vorverkauf gibt es in der Touristinfo und online unter www.reservix.de

Laut Ankündigung ist der Wangener Trompeter Stefan Sigg schon lange eine feste Größe in der süddeutschen Jazzszene. Neben seiner regen Konzerttätigkeit hat er sich auch als Studiomusiker einen Namen gemacht. Mit seiner Big Band präsentiert er sich außerdem als Bandleader.

Die Big Band besteht aus Profi- und Amateurmusikern, die von Sigg zwischen Bodensee, Allgäu und Vorarlberg handverlesen wurden. Ein wichtiger Bestandteil ihres Repertoires sind Stücke der Count Basie Big Band. Die Swingarrangements seien von einem starken Bluesfeeling durchtränkt und zeichnen sich durch ihren mitreißenden rhythmischen „Drive“ aus, wie der Veranstalter weiter mitteilt.

Neben den rhythmisch interessanten Stücken der Thad Jones- /Mel Lewis Big Band sind besonders die temporeichen Jazzrockarrangements und entspannt groovende Latinnummern hervorzuheben: Hier zeige sich das weit gespannte Spektrum der Band zwischen Powerplay und lyrischer Zartheit, welches die Band zu präsentieren vermag.

Gaststar des Abends wird der neuseeländische Sänger Nick Gordon sein. Er präsentiert mit seiner ausdrucksstarken Stimme und seiner unterhaltsamen, humorvollen Performance Songs des Great American Songbooks.