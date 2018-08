In Leutkirch werden wieder Grillmeister gesucht

Bis zu 20 Teams kämpfen am Sonntag, 23. September, bei der Grillmeisterschaft Allgäu-Oberschwaben um den Titel. Für die Teilnehmer gilt es, eine Jury mit einem Vier-Gänge-Menü zu überzeugen. Ausgetragen wird der Wettbewerb – zu dem auch ein Rahmenprogramm gehört – im Gewerbezentrum Kuhn an der Zeppelinstraße in Leutkirch. Bereits im vergangenen Jahr ist in der Innenstadt eine Grillmeisterschaft über die Bühne gegangen.

„Das Grillen ist für mich Hobby und Beruf. Wir wollen mit der Meisterschaft aber auch eine Plattform für Handwerker im Lebensmittelbereich bieten“, sagt Andreas Ostrowski von der Firma BBQ & More. Er ist neben Robert Wünsche, der in Leutkirch einen Bio-Weinhandel betreibt, der Hauptorganisator des Wettbewerbs. „Bisher haben sich neun Teams angemeldet“, erklärt er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Darunter befinden sich Mannschaften aus Leutkirch und Aichstetten, die anderen stammten aus ganz Deutschland. „Wir hoffen auf viele Teams aus der Region“, so Ostrowski. Eine Gruppe kann dabei aus maximal fünf Personen bestehen.

Als bei der Leutkircher Grillmeisterschaft 2017 auf dem Kornhausplatz ein heimisches Team triumphierte, war die Freude groß. Auch im Gewerbezentrum auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes sind die damaligen Gewinner wieder am Start. In diesem Jahr ist das Event allerdings eine Nummer größer. „Wir sind eine Stufe nach oben gerückt“, meint Wünsche. Von der Leutkircher Grillmeisterschaft zu einer Veranstaltung für die Region Allgäu-Oberschwaben, die von der „German Barbecue Association“ lizenziert sei.

Vier-Gänge-Menü für die Jury

Das Event soll nicht nur Fleischliebhaber ansprechen, betonen die Organisatoren. Vielmehr seien Interessierte an sämtlichen Bereichen von Lebensmitteln willkommen. Genannt werden zum Beispiel Bäcker. Schließlich bestehe das Vier-Gänge-Menü, das der Jury vorgelegt wird, nur zu einem geringen Teil aus Fleisch. Gefragt seien beispielsweise auch diverse Beilagen zu jedem Gang sowie Desert-Kreationen. Grundsätzlich gelte für den Wettbewerb: „Spaß, Fairness und Freude am Grillen stehen im Vordergrund.“ Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung, die bereits am Samstag, 22. September, beginnt, sei die sogenannte Butcher-Challenge. Dabei können laut Wünsche ausgebildete Metzger zeigen, „was sie aus einem Stück Fleisch so alles machen können“. 90 Minuten hätten die Teilnehmer dafür Zeit. Das beste Rezept werde ebenfalls von einer Jury prämiert.

Das weitere Rahmenprogramm der Grillmeisterschaft startet am Samstagabend mit einer sogenannten Opening-Party. Zudem gibt es eine „Hausmesse mit Leckerbissen im Street-Food-Style“, eine Barbecue-Messe, verschiedene Showgrill-Einlagen sowie Aktionen für Kinder. Bands sollen das Event musikalisch begleiten.