In Leutkirch steht der erste Schenktag an

Das katholische Kinder- und Familienzentrum veranstaltet am Samstag, 29. September, von 11 bis 12.30 Uhr, unter dem Motto „Von Herzen schenken, mit Freude nehmen“ im Gemeindehaus am Oberen Graben den ersten Leutkircher Schenktag, der ganz im Sinne der Nachhaltigkeit steht.

Ein Tag, an dem Interessierte ihre Sachen verschenken und selbst beschenken werden – das gibt es am kommenden Samstag. Organisiert wird der erste Leutkircher Schenktag von Petra Wiedemann, Einrichtungsleiterin des katholischen Kinder- und Familienzentrums St. Vincenz sowie von ihrer Kollegin Isabell Herrmann. Unterstützung erhalten sie von Mitgliedern der Kita sowie von zahlreichen, ehrenamtlichen Helfern.

Bei der Veranstaltung heißt es: „Jeder darf so viel mitnehmen, wie er tragen kann.“ Das bedeutet hier werden die verschiedensten tragbaren, funktionstüchtigen und gut erhaltenen Artikel weitergegeben, die selbst nicht mehr benötigt werden, jedoch zu schade sind, um sie einfach wegzuwerfen.

Dazu gehören unter anderem Haushaltsgeräte, Kinderbücher, die verschiedensten Spielwaren, DVD’s und CD’s, Elektrogeräte, Kleidung, Taschen, Sportgeräte sowie Babyzubehör. Die Annahme der genannten Gegenstände erfolgt am 29. September zwischen von 9.30 und 10.30 Uhr.

Zur Idee einen Schenktag in Leutkirch ins Leben zu rufen, sei es laut Wiedemann bei einer Sitzung sämtlicher Familientreffs des Landkreises Ravensburg in Weingarten gekommen. „Wir haben uns das angehört und sind sofort begeistert gewesen. Zumal bei einer von uns durchgeführten Umfrage mehrfach der Wunsch nach einer derartigen Veranstaltung geäußert wurde“, so Wiedemann.

Aber was steckt hinter der Aktion? „Mir ist es einfach wichtig, das Bewusstsein in den Leuten gegenüber der Nachhaltigkeit sowie den Ressourcen zu wecken. Es darf nicht sein, dass funktionsfähige Gegenstände einfach weggeschmissen werden. Vielmehr ist es wichtig, diese weiter zu verwenden“, sagte Hanna Gretz aus Herlazhofen, die das Kinder- und Familienzentrum beim Vorhaben unterstützt.

Beim Schenktag handelt es sich um eine Veranstaltung, an der Jedermann teilnehmen kann. „Uns geht es einfach darum, zu schenken, beschenkt zu werden oder zu tauschen. Wer nicht schenken kann und nur beschenkt wird, braucht bei uns keine Schuldgefühle zu haben, denn letztendlich kommen Gegenstände in Umlauf, die sonst eventuell auf dem Müll gelandet wären“, so die Einrichtungsleiterin. „Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und wünschen uns schon jetzt, dass wir den Schenktag in Zukunft etablieren können“, sagte Herrmann. Während der eigentlichen Veranstaltung gibt es selbstgebackene Kuchen.