In Leutkirch greifen die Tennisspieler zu den Schlägern

Auf der Anlage des TC Leutkirch werden ab Freitag, 17 Uhr, bereits zum 32. Mal die Tennis-Stadtmeister im Einzel ermittelt. Die Turnierleitung um TCL-Sportwart Jürgen Bärtle freut sich laut Mitteilung sich auf Toptennis. An den Start gehen elf Frauen und 57 Männer. Angemeldet haben sich für dieses Leistungsklassenturnier insgesamt 108 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Folgende Wettbewerbe finden statt: Aktive Frauen und Männer, unterteilt in Kategorien nach Leistungsklassen sowie Herren 40, Herren 50 und Herren 65. Die Veranstalter sind laut Ankündigung gespannt, wie die Spielerinnen und Spieler aus den lokalen Tennisclubs in den einzelnen Konkurrenzen abschneiden werden. Topfavoriten bei den Herren A sind Benjamin Seifferer (TC Weingarten) und Marco Jäger (TC Überlingen).

Am Samstag beginnen die Partien ab 9.15 Uhr. Die Halbfinals sind am Sonntag ab 9.30 Uhr, ab 11 und 13 Uhr folgen die Endspiele in den verschiedenen Altersklassen.