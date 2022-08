In Leutkirch geht es am Wochenende „rund“

Der Verein „Altstadt-Sommerfestival“, kurz ALSO, lädt für Samstag, 13. August, ab 13 Uhr Duathlon und Mountainbike Event nach Leutkirch ein. Neben dem bekannten Rennformat des Bergsprint Duathlons, findet wieder ein Kids Race und ein Nachwuchs Mountainbike Rennen des Oberschwäbischen MTB-Vielseitigkeits-Cup (O.M.V.-Cup) statt.

Für Kinder zwischen zwei und sechs Jahren gibt es zu Beginn wieder ein exklusives Kids-Race. Es bietet Kindern die Möglichkeit, sich beim Laufradrennen auf der Mountainbike-Strecke zu beweisen oder die ersten Rennversuche mit dem Kinderrad zu unternehmen. Dabei geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um Spaß und Bewegung. Im Ziel wartet auf alle teilnehmenden Kids eine tolle Überraschung, kündigen die Veranstalter in einem Schreiben an. Die Anmeldung ist während des Altstadt-Sommerfestivals im ALSO-Büro möglich oder vor der Veranstaltung vor Ort.

Anschließend, ab 14 Uhr, wird ein MTB-Bergsprint für die Nachwuchsklassen U11, U13 und U15 / U17 ausgetragen. Diese Rennen bilden eine Etappe des O.M.V.-Cups und gelten als weiteres sportliches Highlight des Altstadt-Sommerfestivals. Der O.M.V.-Cup richtet sich primär an MTB-Nachwuchssportler mit und ohne Rennlizenz. Er soll vor allem auch Einsteigern die Möglichkeit für einen ersten Schritt in den Rennsport geben. So sind also alle jungen Sportler, die ein Mountainbike haben, willkommen. Die Strecke ist so angelegt, dass alle mitmachen können. Die Strecke mit einem steilen Anstieg bietet Herausforderung und wird im Start Ziel Bereich zudem mit fahrtechnischen Hindernissen ergänzt.

Um 16.30 Uhr werden für den eigentlichen Duathlon der Volksbank Allgäu Oberschwaben neben absoluten „just for fun“ Teilnehmern auch wieder einige Top-Athleten aus der Region zum Rennen erwartet. Es gibt eine Jugend-, Damen-, Herren-, und Mixed-Team Wertung. Das Rennen beginnt mit einer Runde des Läufers/Läuferin (0,9 Kilometer, 20 Höhenmeter), der übergibt in der Wechselzone an den Mountainbiker, welcher drei Radrunden absolviert (3x2 Kilometer, 90 Höhenmeter), um anschließend den Läufer nochmals zwei Runden auf die Strecke zu schicken (2x0,9 Kilometer, 20 Höhenmeter). Start und Ziel, für alle Rennen ist zwischen Kornhaus und Rathaus, inmitten der Altstadt Leutkirchs. Die anschließende Siegerehrung auf dem Marktplatz, mit Vergabe von Sachpreisen und Pokale für die Erstplatzierten, bildet den Abschluss der Veranstaltung.