In Leutkirch beginnen zwei Großbaustellen

In den Sommerferien ist Baustellenzeit: Gleich zwei viel befahrene Straßenabschnitte auf Leutkircher Gemarkung stehen in den kommenden Wochen für Autofahrer nicht zur Verfügung. Die Folge sind weiträumige Umleitungen. Voll gesperrt wird in wenigen Tagen die L 319 zwischen Leutkirch-Zollhaus und Herlazhofen. Außerdem können Fahrzeuge über mehrere Wochen nicht auf der B 465 zwischen Reichenhofen und Diepoldshofen verkehren.

Wegen Schäden an der Fahrbahn – dazu zählen zum Beispiel Risse oder Spurrinnen – lässt das Regierungspräsidium Tübingen (RP) ab Mittwoch, 22. August, bis voraussichtlich Freitag, 14. September, den Belag der L319 zwischen dem Bereich Zollhaus und Herlazhofen auf einer Länge von rund 3,5 Kilometern erneuern. Das geht aus einer Mitteilung hervor. Der Straßenbelag auf dem Autobahnzubringer hat in den vergangenen Jahren stark gelitten. Die Folge: eine Vollsperrung. Vor allem Bewohner der Leutkircher Kernstadt müssen sich in diesen Wochen auf eine vor-übergehend höhere Verkehrsbelastung einstellen.

Zwei Bauabschnitte geplant

Die Sanierung soll in zwei Bauabschnitten über die Bühne gehen. Bis zum 5. September ist zunächst der Abschnitt zwischen Zollhaus (Kreuzung L319/K8025) und Herlazhofen (bis zur Kreuzung L319/Dorfstraße) an der Reihe. Der vom Bereich Zollhaus – und auch der A96 – kommende Verkehr wird über die K8025/Wangener Straße nach Leutkirch, und von dort über die K7906/Herlazhofer Straße umgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Isny werde ab Haselburg über die L318 nach Leutkirch und anschließend über die K8025/Wangener Straße zum Zollhaus (Autobahnauffahrt) geführt. Die Zufahrten zum Kieswerk und der Asphalt-Mischanlage sind laut RP möglich.

Im vergangenen Jahr wurde bereits der Fahrbahnbelag der B 465 zwischen Brugg und Diepoldshofen eneuert. (Foto: Archiv: Steffen Lang)

Im zweiten Bauabschnitt, der am 6. September beginnt, wird die Fahrbahn der L319 zwischen der Kreuzung mit der Dorfstraße und der Urlauer Straße erneuert. Umgeleitet wird erneut über die K8025/Wangener Straße nach Leutkirch und dann weiter über die L318/Isnyer Straße nach Haselburg. Der von Isny kommende Verkehr wird unverändert umgeleitet. Die Kosten für beide Bauabschnitte, die vom Land Baden-Württemberg getragen werden, liegen laut Mitteilung bei rund 470 000 Euro.

Lärmminderner Belag auf B465

Fast zeitgleich, beginnend am Montag, 20. August, lässt das Regierungspräsidium auch die B465 zwischen Reichenhofen und Diepoldshofen sperren. Das Ende der Baustelle ist für Freitag, 7. September, vorgesehen. Auch dort gelte es, Schäden an der Fahrbahn zu beseitigen. Eingebaut wird ein lärmmindernder Belag. Laut einer Verkehrszählung von 2015 passieren diesen Streckenabschnitt rund 9000 Fahrzeuge pro Tag. Der Anteil an Schwerlastverkehr liegt bei fast 12 Prozent, teilt das RP auf SZ-Anfrage mit.

Wer in den kommenden Wochen dort fahren will, muss sich auf eine Umleitung einstellen. Diese erfolgt großräumig für den Verkehr von Leutkirch in Richtung Biberach ab Reichenhofen – K8030 – Unterzeil – L309 – Seibranz – L301 – Baierz – L314 – Bad Wurzach. Für den Verkehr von Biberach nach Leutkirch erfolgt die Umleitung in entgegengesetzter Richtung, jedoch ab Unterzeil weiter über die L309 und die L260 nach Leutkirch.

Im Anschluss daran soll die B465 in Bad Wurzach in zwei Bauabschnitten saniert werden. Auch dann ist bis Anfang Oktober mit Umleitungen zu rechnen. Die Kosten für sämtliche Maßnahmen auf der B465 liegen laut Mitteilung bei rund 1,8 Millionen Euro. Bereits im Sommer des vergangenen Jahres war die Bundesstraße zwischen Brugg und dem Ortseingang Diepoldshofen saniert worden. Damals war die direkte Verbindung zwischen den Städten Bad Wurzach und Leutkirch für fast vier Wochen unterbrochen.