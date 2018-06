In Herbrazhofen treffen sich die Reiter

Der Reit- und Fahrverein (RFV) Leutkirch-Diepoldshofen hat von Freitag bis Sonnta sein jährliches Spring- und Dressurturnier mit Prüfungen bis zur schweren Klasse.

Traditionell stellt das Turnier am ersten Maiwochenende auf der Reitanlage in Herbrazhofen für viele Reiterinnen und Reiter den Auftakt in die Freiluftsaison dar, schreibt der RFV. Nicht nur die Reiter, die eine große Auswahl an verschiedensten Prüfungen in unterschiedlichen Klassen erwartet, kommen voll auf ihre Kosten, sondern auch für die Zuschauer sei ein angenehmer und abwechslungsreicher Turniertag garantiert.

Die Prüfungen begannen bereits am Donnerstag mit Springen die für junge Pferde vorbehalten sind.

Prüfungen der Klasse S

Doch bereits am Freitag findet die erste von insgesamt drei Prüfungen der Klasse S statt. In der Punktespringprüfung der Klasse S , die um 13 Uhr beginnt, messen sich die Teilnehmer über einen Parcours mit Hindernishöhen von rund 1,40 Metern.

Ab Samstag finden zu den parallel ablaufenden Springprüfungen auf dem Dressurplatz auch verschiedene Dressurprüfungen statt.

Der Sonntag ist der Höhepunkt

Höhepunkt des viertägigen Turnieres stellt der 1. Mai dar. Die Dressurreiter messen sich in einer anspruchsvollen Aufgabe der Klasse M, und im Springparcours finden gleich zwei Prüfungen der schweren Klasse statt.

Zum einem der große Preis, der um 14 Uhr beginnt und wie gewohnt in einem hoffentlich spannenden und rasanten Stechen entschieden wird, sowie in einer Springprüfung der Klasse S für Reiter bis einschließlich 21. Jahren. Hier werden wieder junge Reiterinnen und Reiter ihr Talent unter Beweis stellen und versuchen, Erfahrung in einem solch anspruchsvollen Parcours zu sammeln.

An allen Turniertagen sorgt das die Gastronomie des RFV Leutkirch- Diepoldshofen für Speisen und Getränke.