In Gebrazhofen gibt’s wieder Theater

Nach einer Zwangspause von drei Jahren schaut die Laienspielgruppe Gebrazhofen der neuen Saison mit viel Vorfreude entgegen. Das geht aus ihrer Mitteilung hervor.

„Noch im Sommer haben wir uns gefragt, ob es uns im Herbst möglich sein wird, unter normalen Bedingungen wieder ein Theater aufführen zu können. Und wir haben es gewagt, haben im Juli mit den Proben begonnen und stehen jetzt kurz vor der Premiere“, heißt es in der Ankündigung.

Das diesjährige Stück trägt den Titel „Hans im Glück“, hat aber nichts mit dem gleichnamigen Märchen der Gebrüder Grimm zu tun. Vielmehr geht es um Frühpensionierung, Online-Dating, Gleichberechtigung, Abstand halten und den inneren Frieden. Alles natürlich nicht allzu ernst gekocht und leicht verdaulich präsentiert.

Premiere ist am Freitag, 14. Oktober. Die Saison endet am Sonntag, 30. Oktober. Dazwischen liegen drei Wochenenden, an denen jeweils freitags und samstags um 20 Uhr und sonntags um 14 und um 19 Uhr Aufführungen sind.

Der Eintritt beträgt neun Euro. Die Bewirtung übernimmt die Narrenvereinigung Gebrazhofen. Der Vorverkauf läuft unter Telefon 0157/50637633 (Montag bis Samstag, 18 bis 20 Uhr).

Die Theatergruppe hat die Halle mit 30 Plätzen weniger bestuhlt als normal. So hat jeder etwas mehr Freiraum; allerdings sind die Termine auch schneller ausgebucht.