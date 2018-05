In der Simms-Hütte beginnt die Bergsaison

Der Zustieg ist bereits schneefrei, der Hubschrauber wird demnächst schwere Lasten nach oben fliegen, per Seilbahn folgen die Lebensmitteltransporte, dann kann es losgehen auf der Frederick-Simms-Hütte: Am 15. Juni beginnt für Charly Wehrle (69) aus Nannenbach und Andy Kiechle (30), aufgewachsen in Merazhofen, die Hüttensaison auf 2004 Metern Höhe in den Lechtaler Alpen. Bis Ende September finden Bergwanderer dann wieder Unterkunft und Verpflegung in der Simms-Hütte – samt Musik und viel familiärer Atmosphäre, wie Charly Wehrle verspricht.

Der Standort ist spektakulär: Ausgesetzt, auf einem kleinen Vorsprung unterhalb der Holzgauer Wetterspitze, thront die Frederick-Simms-Hütte hoch über dem Sulztal, einem Seitental des Lech. 50 Übernachtungsplätze bietet das Haus der DAV-Sektion Stuttgart, das Wehrle und Kiechle seit 2012 als Hüttenwirte gemeinsam betreuen. Ökologisch saniert und ausgezeichnet mit dem Umweltgütesiegel der Alpenvereine, ist die Hütte sehr beliebt: „2300 Übernachtungen hatten wir im vergangenen Jahr“, blickt Wehrle nicht ohne Stolz zurück. „Und das in nur drei Monaten und bei einem völlig verregneten September.“

Die meisten Alpinisten kommen traditionell aus dem Stuttgarter und dem Allgäuer Raum auf die Simms-Hütte, und die DAV-Mitglieder aus der Landeshauptstadt sind es auch, die den Hüttenwirten bei der Saisonvorbereitung tatkräftig zur Hand gehen. „Matratzen ausklopfen, Lager herrichten, die Hütte vorbereiten“, schildert Wehrle die alljährlichen Aufgaben. Er selbst fährt schon vorab mehrmals hinauf, kümmert sich um die biologische Kläranlage, den Wegebau, die Photovoltaik und die Wasserversorgung.

Wofür die Hüttenwirte heuer besonders dankbar sind: „Die Freiwillige Feuerwehr Leutkirch hat uns vier gebrauchte Schläuche zur Verfügung gestellt.“ Mit deren Hilfe, erklärt Wehrle, wird derzeit der Lawinenschnee bei der Hütte durchgeschmolzen: „Eineinhalb Kilometer Schlauch müssen verlegt werden, damit das Schmelzwasser zur Reinigung durch die UV-Anlage fließen kann.“ Die Lastenseilbahn, betrieben mit Fotovoltaik-Strom, sorgt dann dafür, dass die Lebensmittelvorräte bis zum 15. Juni bereitstehen. Mehl, Zucker, Nudeln, Kartoffeln, Gemüse und Kaffee zum Beispiel. Holz, Gas und Bierfässer schweben dagegen per Hubschrauber vom Tal aus in die luftige Höhe.

Dreieinhalb Monate lang werden Charly Wehrle und Andy Kiechle dann wieder ihre Gäste betreuen, bekochen und jeden Tag um 5.45 Uhr mit einem musikalischen Weckruf beginnen. Hackbrett und Gitarre sind immer dabei, tägliche Spiele ein festes Ritual. „Die familiäre Atmosphäre ist uns wichtig“, macht Wehrle klar.

69 Jahre ist er alt, seit 37 Jahren ist er Hüttenwirt aus Leidenschaft, vor der Simms-Hütte auf der Oberreintal- und der Reintalangerhütte. Da überrascht es kaum, wenn er überlegt: „Vielleicht mache ich die 40 noch voll. Die Arbeit hält mich ziemlich fit.“