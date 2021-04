In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Autos zerkratzt

Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Leutkirch zwei Autos zerkratzt.

An einem in der Landhausstraße abgestellten Fiat Tipo wurde demnach der rechte hintere Kotflügel beschädigt, hier entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Und an einem in der Memminger Straße geparkten Mitsubishi wurde die Beifahrerseite mit einem scharfen Gegenstand zerkratzt, hier wird der Sachschaden auf etwa 2000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen ermittelt das Polizeirevier Leutkirch und bittet unter Telefon 07561 / 84880 um sachdienliche Hinweise zum Verursacher. Ob zwischen beiden Fällen ein Tatzusammenhang besteht, ist ebenfalls Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.