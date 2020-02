In der Loipe sind die Leutkircher ganz stark

In Oberstdorf sind der Deutschlandpokal und die deutsche Meisterschaft im Skilanglauf gewesen. Laut Mitteilung der Skiläuferzunft der TSG Leutkirch herrschten im Allgäu schwierige Loipenverhältnisse. Mit dabei von der TSG-Skiläuferzunft waren Philipp und Moritz Moosmayer. Im Teamsprint um die deutsche Meisterschaft schaffte Philipp Moosmayer mit seinem Partner eine Überraschung.

Am Freitag wurde der Sprint auf der anspruchsvollen 1,2 Kilometer langen Runde in klassischer Technik gelaufen. Philipp Moosmayer lief im Prolog der U16 nach 2:59,17 Minuten die neuntbeste Zeit. In seinem Endlauf konnte sich der Leutkircher dann noch auf den beachtlichen achten Rang verbessern. Moritz Moosmayer erkämpfte sich in der U18 als jüngerer Jahrgang im Prolog nach 2:57,88 Minuten als 18. einen Mittelfeldplatz. In seinem Endlauf verbesserte er sich noch auf Rang 16.

Tags darauf ging es für seinen Bruder Philipp Moosmayer in freier Technik über 7,5 Kilometer. Durch einen beherzten Lauf gelang ihm nach 16:32,4 Minuten der laut TSG starke fünfte Platz unter 37 Startern. Moritz Moosmayer ließ es in seinem Lauf über zehn Kilometer locker angehen und kam nach 29:26,9 Minuten auf Rang 24.

Der Höhepunkt für die Leutkircher war dann die deutsche Meisterschaft im Teamsprint. Hier gelang Philipp Moosmayer in freier Technik mit seinem Partner Axel Hensler (Kirchzarten) über je dreimal 1,1 Kilometer ein überraschender vierter Platz unter 17 Teams. In ebenfalls sehr guter Form präsentierte sich sein Bruder Moritz Moosmayer über je dreimal 1,3 Kilometer. Mit seinem Partner Jannik Pfaff (St. Georgen) holte sich der Leutkircher in dieser Disziplin den siebten Platz.