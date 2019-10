In der Kreisliga B VI gibt es das Kellerduell

Am elften Spieltag der Fußball-Kreisliga B VI (Sonntag, 15 Uhr) kommt es zum absoluten Kellerduell zwischen dem ASV Wangen und dem Kleinhaslacher SC. Der ASV steht mit drei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, der Kleinhaslacher SC steht mit vier Punkten nur einen Platz davor. Beide Mannschaften sind in der laufenden Saison noch sieglos.

Der Kleinhaslacher SC startete mit großen Hoffnungen in die Saison. In Patrick Zeh und Emanuel Smollich wurde ein neues Spielertrainerduo verpflichtet. Patrick Zeh vom SV Maierhöfen-Grünenbach kam mit Bezirks- und Landesligaerfahrung, Emanuel Smollich vom SV Beuren mit Bezirksligaerfahrung nach Kleinhaslach. Des Weiteren verpflichtete der Kleinhaslacher SC noch den einen oder anderen Zugang im Sommer. Trotz der Zugänge konnte die Mannschaft in der bisherigen Saison noch kein Spiel gewinnen. „Wir haben im Pokal zu früh zu gut begonnen und konnten diese Leistung leider nicht in die Runde mitnehmen“, sagt KSC-Trainer Patrick Zeh. „Dazu fehlte uns am Anfang der Torwart und wir hatten den einen oder anderen Verletzten. Dafür ist unser Kader einfach zu dünn, um das kompensieren zu können. Das tat uns am Anfang einfach richtig weh“, ergänzt Zeh.

Aufwärtstrend einläuten

In der vergangenen Partie gab es eine 0:2-Niederlage gegen den Tabellenzweiten aus Aichstetten. „Aichstetten hat verdient gewonnen, sie waren spielerisch einfach klar besser“, blickt Zeh auf den vergangenen Spieltag zurück. Am Sonntag soll es nun endlich mit dem ersten Dreier klappen und damit ein Aufwärtstrend eingeleitet werden. „Die nächsten drei Spiele sind gegen Gegner aus unserer Region, da werden wir alles versuchen, um noch dreimal zu gewinnen. Am Sonntag gilt es, den ersten Dreier zu holen, es gibt kein anderes Ziel, es ist klar, wir wollen gewinnen und auf jeden Fall das Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz vermeiden“, meint Zeh abschließend.

An der Tabellenspitze bekommt es der Tabellenführer SV Amtzell zu Hause gegen die SGM Herlazhofen/Friesenhofen zu tun, die am vergangenen Spieltag nach zuletzt vier sieglosen Spielen wieder gewinnen konnte. Der SV Amtzell geht mit breiter Brust in die Partie – noch ohne Niederlage und mit vier Siegen in Folge geht der SVA in die Partie. Der erste Verfolger SV Aichstetten erwartet im Heimspiel den SV Haslach.