Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über die Osterfeiertage machten sich einige Mitglieder des Marine-Vereins Wangen 1926 e.V. auf, um zur Abwechslung mal in anderen Gewässern unterwegs zu sein. Ziel war der Comer See bei Como. Am Comer See konnte ausgiebig gesegelt und die tollen Winde ausgenutzt werden.

Natürlich wurde nicht nur gesegelt, sondern auch gewandert, unter anderem auf den Monte Grona, ein wenig Kultur betrieben und das ein oder andere leckere original italienische Eis in der Eisdiele in Gravedona verspeist. Abends konnten dann die Erlebnisse des Tages beim gemeinsamen Essen in geselliger Runde ausgetauscht werden. Für alle Mitreisenden tolle und aufregende Tage, so waren alle einstimmig der Meinung, das sollte auf jeden Fall im nächsten Jahr wiederholt werden. Nächstes Jahr dann hoffentlich mit einer noch größeren Teilnehmerzahl.