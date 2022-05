In 15 Minuten bis zu 300 Kilometer Reichweite laden

In Leutkirch laufen an der B 465 derzeit Bauarbeiten zu einer neuen Schnellladestation des Anbieters Fastned. Im Laufe der ersten Junihälfte soll die Stromtankstelle öffnen, erklärt ein Sprecher des Unternehmens mit Sitz in Amsterdam.

Wer von Bad Wurzach kommend nach Leutkirch fährt, kommt dieser Tage auf Höhe der Jet-Tankstelle am Ortseingang an einer umzäunten Baustelle vorbei, aus der drei große gelbe Flügel ragen. Diese Flügel sind Teil der neuen Schnellladestation, die derzeit dort entsteht. Solche „Wings“ würden immer dann gebaut, wenn es sich um nicht überdachte Schnellladestationen handelt, erklärt der Sprecher des Unternehmens Fastned.

Vier Autos gleichzeitig

Geplant sei die Inbetriebnahme der Station im Laufe der ersten Junihälfte. Ab dann, so der Sprecher, können dort vier Autos „gleichzeitig an zwei Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten aufladen.“ Bei den Säulen handele es sich um zwei sogenannte HYC-Schnelllader, die eine Ladeleistung von bis zu 300 Kilowatt (kW) liefern können, jeweils mit den gängigen CCS- und CHAdeMO-Steckern.

Die neue Schnellladestation im Bereich der B465, zwischen Burger King und Jet-Tankstelle, soll laut dem Betreiber Fastned im Laufe der ersten Junihälfte eröffnet werden. (Foto: Patrick Müller)

Fastned wirbt auf seiner Homepage damit, dass so in 15 Minuten bis zu 300 Kilometer Reichweite geladen werden könne. Wie schnell der Ladevorgang letztendlich tatsächlich verläuft, hänge auch vom jeweiligen Fahrzeug ab. „Dein Fahrzeug gibt die maximale Ladegeschwindigkeit vor. Wenn es nur 50 kW zulässt, dann wirst Du nicht schneller als 50 kW laden – auch nicht wenn die Ladesäule sogar bis zu 300 kW schaffen könnte“, so die Erklärung auf deren Homepage. Einfluss auf die Ladegeschwindigkeit hätten außerdem der Status der Batterieladung sowie die Akku-Temperatur.

Schnellrestaurant direkt nebenan

Die Ladezeit könnten Autofahrer an der Station in Leutkirch unter anderem mit einem Abstecher im nahen Burger King-Schnellrestaurant überbrücken. Gefragt nach der Ausstattung der neuen Schnellladestation verweist der Fastned-Sprecher neben „drei beleuchtete Wings“ und „zwei Sitzbänke“ explizit auf das „Schnellrestaurant direkt nebenan“.

Die Strombetankung selbst ist laut Betreiber simpel: Erst die Art der Bezahlung wählen, dann den Stecker mit Fahrzeug verbinden, den Ladevorgang starten und nach Wunsch mit dem Stop-Button beenden, erklärt der Sprecher. Die Bezahlung sei über verschiedene Zahlungssysteme möglich, unter anderem per App, diversen Ladekarte, Kreditkarte oder Smartwatch.

Fastned: 200 Schnellladestationen in Europa

Fastned betreibt laut eigenen Angaben derzeit rund 200 Schnellladestationen in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Großbritannien. „In den letzten zehn Jahren haben wir viel in den Aufbau eines europäischen Schnellladenetzes investiert. Ich bin stolz darauf, dass wir jetzt 200 Stationen in Betrieb haben und immer schneller weitere hinzukommen“, wird Michiel Langezaal, Geschäftsführer des niederländischen Unternehmens, in einer Mitteilung anlässlich der Eröffnung der 200. Schnellladestation zitiert.

Er sei davon überzeugt, dass eine schnelle und niederschwellig verfügbare Ladeinfrastruktur der Schlüssel zur Beschleunigung der Mobilitätswende ist.

EnBW: Größtes Schnellladenetz in Deutschland

Diese 200. Station wurde demnach Anfang Mai in Neudrossenfeld, nördlich von Nürnberg, direkt an der A 70 gelegen, eröffnet. Sie sei die jüngste Ergänzung des wachsenden europäischen Netzwerks von Fastned und die 34. Station des Unternehmens in Deutschland.

Das größte Schnellladenetz im Bundesgebiet betreibt mit laut eigenen Angaben über 600 Standorten die EnBW. Bis 2025 plane das Unternehmen, insgesamt 2 500 Schnellladestandorte für Elektroautos in Deutschland zu bauen, an denen in fünf Minuten bis zu 100 Kilometer Reichweite geladen werden können.