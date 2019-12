Imposante Klangfülle beim Weihnachtskonzert der Stadtkapelle in der Martinskirche

Alle Jahre nachmittags am ersten Weihnachtsfeiertag füllt sich die Martinskirche mit erwartungsfreudigen Bürgern und Gästen der Stadt, um dort ein Blaskonzert der besonderen Art zu erleben. Der Akustik des Kirchenraumes mit einem Nachhall von gut viereinhalb Sekunden „geschuldet“, hat Stadtmusikdirektor Wolfgang Halder wieder einmal ein erlesenes Programm der stimmungsvoll getragenen Töne zusammengestellt. Mit imposantem Sound in Vollbesetzung zu Beginn das tröstlich hoffnungsvolle Arrangement „Von guten Mächten“ und, nach dem heimelig alpenländische „Danzl“ eines Blech-Quintetts, ausdrucksvoll dann „Canterbury Chorale“ interpretierend, wie im faszinierenden Dialog von Trommel und Gesamtkapelle „The little drummer boy“. Mit warmem Klang füllte ein Tenorhorn-Trio das Gotteshaus, wie alle stark besetzten Register, mit harmonisch-dynamischem Spannungsbogen bei „Evening Serenade“ und „Gloria Sancti“. Eher leichter und heiter beschwingt erklang fein intoniert ein Klarinetten Quintett, bevor die Stadtkapelle mit dem Hoffnung machenden „Wo Menschen sich vergessen“ zum feierlichen Finale ansetzte. Den Dankesworten des stellvertretenden Vorsitzenden Christian Nuber folgten in der abgedunkelten Kirche das gemeinsame Singen und Spielen von „Stille Nacht“ und ein Applaus, der fast nicht enden wollte. Foto: Schweigert