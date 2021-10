Impfteam kommt in den Bocksaal

Ein mobiles Impfteam der Oberschwabenklinik Ravensburg bietet am Montag, 25. Oktober, zwischen 14 und 19 Uhr Corona-Impfungen in Leutkirch an.

Dazu wird laut Pressemitteilung der Stadt Leutkirch eine Impfstation im Bocksaal aufgebaut. Die Adresse des Bocksaal ist Gänsbühl 9 (im 3. Obergeschoss mit Aufzug barrierefrei erreichbar). Zwischen Die angebotene Impfstoff sind von BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson.

Das Impfangebot ist ohne Voranmeldung möglich und kostenfrei. Das mobile Team der OSK Ravensburg bietet Erst- und Zweit-, beziehungsweise Einmalimpfungen und Auffrischungsimpfungen an. Impfungen sind für Personen ab zwölf Jahren möglich, bei Jugendlichen ist die Zustimmung der Sorgeberechtigten notwendig. Personalausweis und Impfpass sind mitzubringen.