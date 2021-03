Impfstart für „Härtefälle“ in Leutkirch

Die ersten „Härtefälle“ ab 85 Jahren hatten am Freitagmorgen in Leutkirch die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Landrat Harald Sievers und Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle begleiteten die Maßnahme und unterstützten die Helfer vor Ort, teilt die Stadt mit.

Die zunächst 30 Impfungen fanden am Vormittag in der ehemaligen Landwirtschaftsschule in der Wangener Straße statt. Wöchentlich werden dort 30 Impfungen verteilt werden können. Ab Ende März wird das Angebot auf 30 Erst- und 30 Zweitimpfungen ausgeweitet. „Die Senioren die zur Impfung heute Morgen gekommen sind, waren durchweg erleichtert aber auch dankbar, dass es so ein Angebot jetzt in Leutkirch vor Ort gibt. Der Ablauf war super organisiert und somit verlief der Impfstart reibungslos“, sagte Hans-Jörg Henle erfreut.

Bei der Stadtverwaltung Leutkirch sind laut Mitteilung bisher mehr als 180 Anmeldungen eingegangen, somit sind die Impftermine für die nächsten Wochen bereits vergeben. In einer ersten Phase sind nur Anmeldungen für Menschen ab dem 85. Lebensjahr möglich. Später werden auch Impfungen für Menschen ab 80 Jahren angeboten werden. Dazu Landrat Harald Sievers: „Das Angebot ist ausdrücklich kein Ersatz für die Impfangebote im Kreisimpfzentrum in Ravensburg und wird nur für Menschen mit Einschränkungen der Mobilität angeboten, die nicht nach Ravensburg oder in ein anderes Impfzentrum kommen können.“