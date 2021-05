„Impfen vor Ort“ erfolgreich beendet

Seit dem 5. März ist auch in Leutkirch vor Ort geimpft worden. Das Modellprojekt läuft nun aus, da das Angebot des Landes grundsätzlich nur für Härtefälle vorgesehen war, teilt die Stadtverwaltung mit. In Leutkirch konnte inzwischen allen Härtefällen ein Impfangebot gemacht werden, daher werden vorerst keine weiteren Impfungen mehr vor Ort in Leutkirch angeboten. Die bereits terminierten Zweitimpfungen finden noch statt – hierfür steht auch entsprechend Impfstoff bereit. Die Termine werden dann durch mobile Impfteams abgedeckt. Insgesamt konnten über die Aktion gut 750 Leutkircherinnen und Leutkircher geimpft werden.

Das Impfangebot richtete sich ausschließlich an Bürger der Großen Kreisstadt Leutkirch im Allgäu. In einer ersten Phase waren nur Anmeldungen für Menschen ab dem 85. Lebensjahr möglich. Später wurde das Angebot auch auf Senioren ab 75 Jahren erweitert. Das Angebot sollte keinen Ersatz für die Impfangebote im Kreisimpfzentrum Ravensburg darstellen, sondern war für Menschen mit Einschränkungen in der Mobilität gedacht, die nicht ohne weiteres nach Ravensburg oder ein anderes Impfzentrum kommen konnten. Mittlerweile besteht auch die Möglichkeit sich über die Hausärzte impfen zu lassen, wodurch es wenig mobilen Menschen ebenfalls leichter fällt sich impfen zu lassen.