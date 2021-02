Impfangebot für über 85-jährige Leutkircher – Anmeldung ab Montag

Ein Impfangebot für über 85-jährige Leutkircher, denen es nicht möglich ist, in das Kreis- oder Landesimpfzentrum zu kommen, startet am kommenden Freitag, 5. März. Anmeldungen ab Montag möglich, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die zunächst 30 Impfungen pro Woche finden in der ehemaligen Landwirtschaftsschule in der Wangener Straße statt. Ab Ende März soll das Angebot auf 30 Erst- und 30 Zweitimpfungen ausgeweitet werden. „Das Impfangebot richtet sich ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger der Großen Kreisstadt Leutkirch im Allgäu“, hebt die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung hervor. Ein ähnliches Angebot werde aber derzeit von weiteren Städten und Gemeinden im Landkreis für ihre Bürger vorbereitet.

Für in der Mobilität Eingeschränkte

In einer ersten Phase seien nur Anmeldungen für Menschen ab dem 85. Lebensjahr möglich. Später werde dies auch für Menschen ab 80 Jahren möglich sein. „Das Angebot ist ausdrücklich kein Ersatz für die Impfangebote in den Impfzentren und wird nur für Menschen mit Einschränkungen in der Mobilität angeboten, die nicht nach Ravensburg oder zu einem anderen Impfzentrum kommen können“, so die Stadt Leutkirch.

Hier kann man sich anmelden

Anmeldungen sind ab Montag, 1. März, ab 8.30 Uhr per Telefon unter der Nummer 07561 / 87333, per E-Mail an impfen@leutkirch.de und auf dem Postweg (Stadtverwaltung Leutkirch im Allgäu, Marktstraße 26, 88299 Leutkirch im Allgäu) möglich. Im Rahmen der Anmeldung werden unter anderem Kontaktdaten, das Alter, der Pflegegrad – sofern vorhanden – und der Grund, warum ein Impfzentrum nicht erreicht werden kann, abgefragt.

Wer sich angemeldet hat, wird dann über den weiteren Ablauf direkt von der Stadtverwaltung informiert. Die Vor-Ort-Impfungen in Leutkirch sind zunächst immer freitags vorgesehen.

„Wollten nicht warten“

„Ich bin sehr froh und unserem Landrat Harald Sievers dankbar, dass wir nun sehr schnell ein Impfangebot für Härtefälle direkt in Leutkirch bereitstellen können. Wir wollten nicht warten, bis alles perfekt organisiert ist, sondern gleich am kommenden Freitag mit den ersten 30 Impfungen beginnen“, so Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle.