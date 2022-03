Impfaktionen in Leutkirch werden abgeschlossen

Seit Ende November 2021 hat es in Leutkirch zweimal wöchentlich Impfaktionen mit Teams der Oberschwabenklinik (OSK) in der Festhalle gegeben. Am Montag und Dienstag, 28. und 29. März, werden die beiden vorläufig letzten Termine angeboten. Laut Ankündigung ist eine Anmeldung nicht erforderlich.

Fast 5300 Impfungen erfolgten anlässlich der mehr als 40 Aktionen am Impfstützpunkt Leutkirch mit den mobilen OSK-Teams. Diese verteilen sich auf gut 700 Erstimpfungen, 500 Zweitimpfungen, 4000 Drittimpfungen und 50 Viertimpfungen. Besonders sei war der Andrang um den Jahreswechsel gewesen. Doch auch zuletzt seien die Impfangebote vor Ort dankend angenommen worden. Vorbereitet, organisiert und betreut wurden die Aktionen jeweils von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung.

„Wir konnten am Leutkircher Impfstützpunkt die meisten Termine und die meisten Impfungen aller Impfstützpunkte im Landkreis durchführen. Das ist ein tolles Ergebnis, und ich möchte in diesem Zusammenhang herzlich unseren Mitarbeitern danken, die diese vielen Termine – zusätzlich zu ihrer regulären Tätigkeit – hervorragend vorbereitet und engagiert begleitet haben“, sagte Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle.

Die beiden vorläufig letzten Termine sind am Montag, 28. März, von 8 bis 15 Uhr sowie am Dienstag, 29. März, 12 bis 18 Uhr, jeweils in der Leutkircher Festhalle.