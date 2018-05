Das Allgäu hat für Sportbegeisterte so allerhand zu bieten. Im Gebiet zwischen Ravensburg und Kempten gehören Wandern, Biken, Laufen oder Inlineskaten zu den schönsten Freizeitbeschäftigungen, denen man auch noch nach Feierabend nachgehen kann. Lydia Bullok aus Gebrazhofen genießt diese Möglichkeiten. Sie liebt es, Sport in guter Gesellschaft zu machen. Und deshalb hat sie sich im Internet auf die Suche nach einem Sportpartner gemacht.

Bevor Lydia laufen geht, packt sie ihr Smartphone in ihr Laufarmband. Wie so viele benutzt auch sie eine Fitness-App, die mobile App „Strava“. Damit legt sie ihre Laufstrecke fest und kann Informationen zu Dauer, Distanz, Geschwindigkeit oder Energieumsatz abspeichern. Die App bietet einen Vergleich mit anderen Läufern. Der Wettkampfgedanke ist Lydia aber fremd. Ihr geht es nicht darum, sich ständig zu verbessern. Für sie ist Sport „Balsam für die Seele“, wie sie sagt.

Lydia, Mitte 30, kommt aus einer Mittelstadt zwischen Wuppertal und Essen. Tiefster Ruhrpott. Zusammen mit ihrem Mann und den beiden Töchtern zog es sie vor etwa einem halben Jahr gen Süden, und seitdem wohnt die Familie in Leutkirch. Von Heimweh ist bei den Vieren nichts zu spüren. Im Gegenteil. Die Familie habe „etwas Neues“ wagen wollen und fühle sich hier pudelwohl, sagt sie.

Bewegung ist für sie sehr wichtig. Sie erzählt von ihrer Tour auf den Hochgrat oder ihren Skate-Touren in Brandenburg oder von kommenden Touren am Bodensee. Die gemeinsame Leidenschaft verbinde die Sportler, und man lerne so neue Menschen kennen. Sie lacht, als sie von ihrer ersten Teilnahme am Wangener Genusslauf erzählt. Zur Belohnung erhielt sie damals eine Schokoladenmedaille.

Aber wie lernt man in einer fremden Stadt neue Leute kennen, um gemeinsam Sport zu machen? Örtliche Vereine schieden für sie von vornherein aus. Lydia ist in der Altenpflege aktiv und arbeitet im Schichtdienst. Und dieser verträgt sich in der Regel mit festen Trainingszeiten nicht. Im Internet stieß sie auf das Portal „laufpartner-gesucht.com“. Das Netz scheint für so vieles der perfekte Platz zu sein. Es gibt zahlreiche Singlebörsen, deren Mitglieder an Flirts interessiert sind. Und es gibt Börsen, die versuchen, Menschen mit denselben Interessen zusammenzuführen.

Bei „laufpartner-gesucht.com“ gibt man in seinem Profil seine Hobbies und Interessen an und nimmt mit Gleichgesinnten Kontakt auf. Lydia würde gerne Leute zum Inlineskaten, Joggen oder Fahrradfahren kennenlernen. Eine gewisse Ausdauer sollte man aber mitbringen. 40 Kilometer auf den Inlineskates sind für sie nichts außergewöhnliches. Wie sich aber zeigt, ist es schwer, darüber Leute kennenzulernen. Hier liegt wohl der Unterschied zwischen den Großstädten und dem ländlichen Leutkirch. Bislang habe sich noch niemand bei ihr gemeldet, berichtet sie.