Imkerverein ernennt Ehrenmitglieder

In einem Pfullendorfer Wohngebiet ist am Donnerstagabend eine Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das bestätigt die Pressestelle der Polizeidirektion Konstanz.

Die Frau soll offenbar in einer Wohnung des mehrgeschossigen Wohnhauses umgebracht worden sein. Was dort genau geschehen ist, will die Polizei im Laufe des Freitags mitteilen. Nach SZ-Informationen soll es sich um eine Beziehungstat handeln.