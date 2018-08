Im Rennen läuft’s

Jan Fauser von der TSG Leutkirch ist in Serfaus-Fiss-Ladis beim Specialized Rookies Cup gestartet. Insgesamt waren es in der U19 40 Starter. Im Qualifikationslauf erreichte Fauser den zehnten Platz. Beim Training hatte er mit Materialdefekten zu kämpfen. Im Rennen hielt das Material aber und er erreichte den zehnten Gesamtplatz in 3:07,804 Minuten.

Der Rems-Murr-Pokal des Straßen-Rennsports wurde in Schorndorf, Backnang und Fellbach ausgetragen. Im Abendrennen in Schorndorf, ein kurzer Altstadtkurs mit Kopfsteinpflaster, mussten sich die Rennfahrer in zwei Vorläufen über 25 Runden für das Finale qualifizieren. Valentin Kegreiß kam ins Finale, Timo Funk schied aus. Das Finalrennen war ein Ausscheidungsfahren, in dem der Letzte der Runde jeweils aus dem Rennen genommen wird. Kegreiß kam in dieser Hitzeschlacht auf Rang 41.

In Backnang war bei 35 Grad wieder ein technisch schwieriger Stadtkurs über 45 Runden mit etwa 70 Kilometern zu bewältigen. Timo Funk hatte mit einem Platten Pech, musste das Hinterrad wechseln und erreichte nach einer fulminanten Aufholjagd noch Platz 15. Kegreiß holte mit Platz 23 noch Punkte für den Heuer-Cup und erreichte nach dem Schlussrennen Gesamtplatz sechs der Rennserie. Bei den Senioren fuhr Walter Funk auf Rang 15.

Das dritte Rennen durch die Fellbacher Weinberge wurde wegen der Hitze auf 22 Runden verkürzt. Timo Funk fiel in der ersten Verfolgergruppe wegen Krämpfen zurück und kam auf Platz 14. In der Rems Murr Pokalwertung erreichte er Rang zwölf und mit seinem Bundesligateam den dritten Teamplatz. Kegreiß wurde in den zweiten schweren Sturz der Saison verwickelt, glücklicherweise ohne schwere Verletzungen, aber mit einem Totalschaden am Gerät. Gesamtsieger des Rems Murr Pokals wurde mit zwei Siegen und einem zweiten Platz Jannik Steinle vom Team Vorarlberg.