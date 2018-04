„Draußen unterwegs“ heißt eine neue Serie der Schwäbischen Zeitung. Sie wird auch für Wanderer oder für Radbegeisterte Tourenvorschläge präsentieren. Zum 1. Mai hat Heinrich Inhofer zwei Varianten erarbeitet.

Die beiden Wandertourenvorschläge beginnen beide (Rundweg 5,6 km und 7,2 km) am Eingang beziehungsweise dem Parkplatz – Pfingstbrunnenweg / Krählohweg, Auf den Karten sind diese für den Ausgang mit A und die Endpunkte mit B erkennbar.

Die Wanderungen führen beide durch den Oberen Wald am schön angelegten Krählohweiher vorbei, der es wert ist, besonders in Augenschein genommen zu werden. (siehe Punkte 1 +2). Danach geht es hoch zur Allmishofer Höhe, die über den Punkt 3 (Bergschmid) und ein kurzes Stück auf der Allmishofer Straße (Punkt 4) erreicht wird. An Punkt 5 sind zwei Sitzbänke vorhanden, um die sehr schöne Aussicht besser genießen zu können. Zu Füßen liegt Allmishofen, dahinter lugt links im Wald das Areal von Center Parcs hervor, Richtung Süden nach Isny wird man, bei guter Sicht, mit einem prächtigen Alpenpanorama belohnt.

Dann geht es weiter zum Punkt 6 (Metzger). Wieder eine tolle Aussicht. Danach muss man etwas zurück um über den Punkt 7 nach links durch schöne Waldwege in Richtung B wieder zum Ausgangspunkt zu gelangen.

Die größere Tour führt in diesem Fall vom Aussichtspunkt 6 weiter auf einer gut begehbaren, somit etwa für Kinderwagen besser geeigneten Teerstraße hinunter zur Ziegelhütte. (Punkt 7). Diese kann auch von weiter oben durch einen Wald- und Wiesenweg erreicht werden, wobei man den erstmöglichen Weg vor Punkt 7 nach links nehmen muss. Nachdem die Eschach und die Isnyer Strasse überquert wurden, wandert man auf einem kurzen Stück Radweg zur Allgäufinka und begibt sich auf den frisch renovierten ehemaligen Bahndamm und geht gemütlichen Schrittes Leutkirch entgegen. Dort angekommen hält man sich rechts, kreuzt abermals die Isnyer Straße und kehrt durch das Wohngebiet zum Ausgangspunkt zurück.