Im Leutkircher HMG entstehen sieben Kontinente

„Viele strahlende Gesichter habe ich heute in unserem Haus gesehen.“ So das am Samstag mit ähnlicher Miene gesagte Fazit von Schulleiter Thomas Tomkowiak nach dem Tag der offenen Tür des Hans-Multscher-Gymnasiums Leutkirch.

Gestrahlt haben dabei sowohl die Gesichter der vielen Besucher als auch die der Lehrern, Schüler, Eltern und Fördervereinsmitglieder, die einen vielfältigen Einblick in das Schulleben ermöglicht haben.

Starke Beachtung bei den zahlreichen Gästen fand der „Neubau“, in dem nun die Klassen 5/6 nach dem Konzept „Lern“ unterrichtet werden. Mit den drei Säulen „Bewusstsein“, „Begleitung“ und „Umgebung“ werden hier neue Strukturen geschaffen und dabei trotzdem Bewährtes erhalten.

Gestützt auf die pädagogischen Grundsätze „Aufbau von Beziehung“, „Aktivierung“, „Individuelle Lernwege“ und „Sinn und Bedeutung“ sollen so die Schüler „Fit for Life“ werden. Bestätigt wurde dies bereits von Lilian und Paulina der Klasse 6c, „die auch mehr Spaß beim Lernen als im normalen Unterricht haben“.

Mit Schülerkapitänen unterwegs

Eine gute Idee war zudem, den Buben und Mädchen aus den Grundschulen mit Hilfe eines Laufzettels und mit begleitenden „Schülerkapitänen“ die bunte HMG-Welt erkunden zu lassen. So verwandelten sich Klassen- und Fachräume in die „Kontinente“ Technika, Artlantis, Menuk, Chembio, Romania, Aktivia und Lern, in denen eine breite Palette von Angeboten und Aktivitäten warteten.

Willkommen waren zudem die Stärkung im Cubus mit Mittagessen, Getränken und Kuchenbüffet sowie die Aufführungen des Unterstufenchors und der Theater- und Musical-AG.

Im Hauptgebäude fanden schließlich die Werkstattkonzerte der Streicher und Bläser, die Chemieshows sowie die Puppentheater und Sketche in französischer Sprache große Beachtung.