Im Leutkircher Café Bock beginnt eine neue Ära

Das Café Bock hat einen neuen Betreiber: Anfang Juni will Wadood Rahimi dem Gebäude am Gänsbühl wieder neues Leben einhauchen. Ursprünglich sollte die Eröffnungsparty bereits im April steigen – unter anderem anstehende Arbeiten für den Brandschutz machten den Plänen allerdings einen Strich durch die Rechnung. Zum Dezember 2017 hatte der bisherige Pächter den Betrieb eingestellt. Besitzer des Gebäudes ist die Stadt Leutkirch.

Wadood Rahimi ist „sehr optimistisch“, dass er es schafft, das Café Bock wieder aufblühen zu lassen. Gelingen soll das größtenteils mit dem gewohnten Konzept. Wie bisher werde das Gebäude als Restaurant und gleichzeitig auch als Café fungieren. „Es wird Frühstück, einen Mittagstisch und auch abends warme Küche geben“, sagt der Leutkircher im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Nicht verändern werde der Bruder des Lamm-Wirts Aziz Rahimi auch den bewährten Namen der Gastronomie.

Raucherlounge im ersten Stock

Neu gestalten will der 44-Jährige hingegen etwa die Wände im Gebäudeinneren und Teile der Ausstattung des Cafés. Neu gestalten will er auch die Angebotspalette an Wein und Cocktails. Und neu gestalten will er einen Teil des ersten Stockwerks. Dort soll eine „kleine Raucherlounge mit Ablüftung“ entstehen. Vor allem im Winter habe es bisher keinen geeigneten Platz gegeben, an den Besucher zum Rauchen gehen konnten.

Überzeugt ist Wadood Rahimi vor allem von der Lage des Gebäudes, von der Terrasse und auch von einer „tollen Atmosphäre“ beim Betreten des Cafés.

„Ich habe mich schon immer mit der Gastronomie beschäftigt“, erklärt der verheiratete Vater von zwei Kindern, der 1994 aus Afghanistan nach Deutschland kam. Und in der Branche „etwas eigenes zu haben“, habe sich zu einem Traum entwickelt. Als das Café Bock frei wurde, habe er nicht lange überlegen müssen und eine Bewerbung eingereicht. Nach „langen Verhandlungen“ sei es mit Vertretern der Stadt Leutkirch schließlich zu einer Einigung gekommen. Der Gemeinderat erteilte den Plänen in einer nicht öffentlichen Sitzung grünes Licht.

Pächtersuche neu ausgeschrieben

Angepeilt wurde zunächst eine Eröffnung im April. Dazu kam es aber nicht. Verantwortlich für die Verzögerungen seien unter anderem Arbeiten für den Brandschutz. Deshalb soll nun also im Juni eröffnet werden – ein genauer Termin steht allerdings noch nicht fest.

Bereits Ende 2017 hatte sich der Leutkircher Gemeinderat für eine neue Pächterin des Café Bock ausgesprochen, die kurz darauf allerdings aus gesundheitlichen Gründen wieder absprang. Es folgten weitere Verhandlungen mit Interessenten und letztlich eine Neuausschreibung der Pächtersuche.

Erfahrungen in der Gastronomie-Branche bringt Wadood Rahimi mit. Zuletzt sei er als Frühstücksleiter im Berghotel Jägerhof in Isny tätig gewesen. Zuvor habe er unter anderem als Restaurantleiter im Hotel Sonnenstrahl in Kißlegg gearbeitet. Doch alleine wird auch er den Betrieb im Café Bock nicht stemmen können. Deshalb ist Rahimi derzeit auf der Suche nach einem Beikoch sowie Servicekräften.