Im Bocksaal in Leutkirch steigen die Larifari Vinyl-Partys

Die Larifari-Schallplatten-Disco von AC/DC bis ZZ TOP, von Abba bis Zappa,von Elvis bis James Brown mit den DJs Kai-Uwe Krause und Ralf Manthei findet im Bocksaal in Leutkirch statt. Termine sind am Samstag, 26. November, und am Samstag, 31. Dezember. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das besondere an der Larifari-Vinyl-Party, einer Idee die ursprünglich von Kai-Uwe Krause, langjähriger DJ in der ehemaligen Disco Pfeife, kreiert wurde, und mit Ralf Manthei, dem Macher von Larifari im August 2009 zum ersten Mal Open-Air am Bahnhof Leutkirch umgesetzt wurde, ist, dass hier wieder vorwiegend mit richtigen Schallplatten gearbeitet wird.