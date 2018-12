„Im Alltag Gottes Glanz auf den Gesichtern“

„Gottes Glanz auf den Gesichtern der Menschen im Alltag“: Dies und „ein wenig mehr Wärme und Licht“ wünschte Pfarrer Volker Gerlach in seinem Grußwort beim DRK-Advent am Sonntagnachmittag in der vollbesetzten und vorweihnachtlich geschmückten Festhalle. Dank und Anerkennung vom Vorsitzenden und dessen Stellvertreter des DRK-Ortsvereins, Hans-Jörg Henle und Floribert Föhr, galt den vielen ehrenamtlichen Helfern, ohne die eine solche Feier nicht möglich wäre. In einer bündigen Power-Point-Präsentation informierte Henle außerdem über die aktuellen und geplanten Projekte der Stadt, die „dank seinem tollen Team im Rathaus“ verwirklicht werden. Dankesworte fand auch Kreisbereitschaftsführerin Monika Brugger, die zudem spezielle Hilfsangebote für Senioren vorstellte. Im Gedicht „Weihnachtszeit“ brachte sie zum Ausdruck , „dass man die wichtigsten Dinge des Lebens nicht im Kaufhaus findet“.

Für die gleichermaßen heitere wie besinnliche Stimmung im Saal sorgten zum einen der Sketsch „Shopen“ mit Berta (Brigitte Schäle) und Schorsch (Floribert Föhr) sowie das Jugendrotkreuz mit der instrumental untermalten Geschichte „vom kleinen Tannenbaum“ (der dank der Waldtiere „zum schönsten Christbaum wurde“) und einem „Lichter-Tanz“ . Auf musikalische Weise mit innigen adventlichen Weisen bereicherten die Feier die Instrumentalgruppe Butscher aus Reichenhofen und der Sängerkranz mit Dirigentin und Solistin Anne-Regina Sieber .

Unter Leitung von Anton Mang begleiteten die Altstadtmusikanten zudem die gemeinsam gesungenen Lieder. Ein allseits erwarteter Programmpunkt war schließlich der Auftritt des Nikolaus mit seinem kleinen Helfer Emil und den Engeln Anna, Michaela und Mia. Der Bischof aus Myra kam nicht nur vom „30er Zonen-Schilderwald der Innenstadt“, sein besonderer Dank galt Anni Dorner und Erika Gischa, „deren Herzen seit Jahrzehnten für das DRK schlagen“.