Im Abstiegskampf wird’s immer enger

In der Fußball-Kreisliga A III steht der FC Lindenberg nach dem 1:0-Erfolg gegen Neuravensburg kurz vor der Meisterschaft und dem Aufstieg in die Bezirksliga Bodensee.

Der Türk FC Wangen besiegte den FC Scheidegg dank vierer Tore von Serdar Bayraktar mit 5:1 und sprang auf Rang drei.

Durch die Niederlagen von Dietmanns/Hauerz (1:3 in Heimenkirch) und Aitrach/Tannheim (0:1 gegen Eglofs) sowie den Sieg des FC Leutkirch II (3:1 gegen Stiefenhofen) und das 1:1 Röthenbachs gegen Deuchelried wird es im Abstiegskampf immer enger. Bereits am Donnerstag, 10. Mai, geht es mit dem 22. Spieltag weiter.

FC Leutkirch II – TSV Stiefenhofen 3:1 (2:1). – Tore: 1:0 Kirill Golovacev (7.), 1:1 Florian Imgrund (17.), 2:1 Thomas Kink (28.), 3:1 Florian Krug (86.); besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Klaus Kuchler (65./FCL). – Stiefenhofen war über 90 Minuten die bessere Mannschaft, verpasste es aber trotz fast halbstündiger Überzahl, seine Chancen in Tore umzumünzen. Besser machten es die Leutkircher, die am Ende drei wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt bejubeln konnten.

FC Wangen II – SV Amtzell 2:1 (1:1). – Tore: 0:1 Michael Heine (27.), 1:1 Alexander Metzler (29.), 2:1 Adrian Philipp (47.). – Am Ende eines zerfahrenen, umkämpften Spiels mit zahlreichen Fouls und Nickligkeiten konnte sich Wangen dank des Siegs weiter von den Abstiegsrängen absetzen. Amtzell hingegen muss sich wohl endgültig mit dem Abstieg in die Kreisliga B abfinden.

TSV Heimenkirch II – SGM Dietmanns/Hauerz 3:1 (1:0). – Tore: 1:0 Maximilian Limberger (26.), 2:0 Philipp Schlachter (52./Eigentor), 3:0 Daniel Ferber (78.), 3:1 Johannes Angerer (90.). – Heimenkirchs Sieg in einem unansehnlichen Spiel geriet nach der Führung nie in Gefahr. Die Gäste zeigten mit langen Bällen nach vorne keinen geordneten Spielaufbau und verstanden es in der Defensive nicht, die Räume eng zu machen.

TSV Röthenbach – SV Deuchelried 1:1 (0:1). – Tore: 0:1 Tobias Haußmann (12.), 1:1 Michael Weber (90.). – In einer sehr guten Kreisliga-A-Partie verhinderten die Torhüter in der ersten Halbzeit auf beiden Seiten weitere Treffer. Mit einem sehenswerten Seitfallzieher an die Latte verpassten es die Gäste im zweiten Spielabschnitt, die Führung auszubauen. So kam Röthenbach in der Nachspielzeit noch zum Punktgewinn.

SGM Aitrach/Tannheim – SV Eglofs 0:1 (0:0). – Tor: Fabian Meroth (90. + 2). – In einem ausgeglichenen Spiel hatte die Heimmannschaft zwar die besseren Chancen, Meroth sicherte den Gästen mit seinem Tor in der Nachspielzeit aber alle drei Punkte. „Jetzt wird es eng für uns“, ist sich SGM-Trainer Anton Villinger bewusst, denn der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang beträgt nur noch einen Zähler.

Türk SV Wangen – FC Scheidegg 5:1 (3:1). – Tore: 1:0 Hakan Sahin (20.), 1:1 Hakan Genctürk (30./Eigentor), 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 Serdar Bayraktar (35., 43., 68., 83.). – In der Defensive stand Wangen gegen den Tabellendritten sicher und brachte im Gegenzug dessen Abwehr mit seiner schnellen, beweglichen Offensive zum Einsturz, sodass der Sieg am Ende sogar noch höher hätte ausfallen können.

FC Lindenberg – SV Neuravensburg 1:0 (1:0). – Tor: Emre Alagöz (30.). – Gegen kampfstarke Neuravensburger tat sich der Tabellenführer zwar schwer, siegte am Ende aufgrund der Mehrzahl an Chancen aber verdient.

Die nächsten Spiele

Mittwoch, 9. Mai, 18.30 Uhr

SV Achberg – SV Oberteuringen

Donnerstag, 10. Mai, 11.30 Uhr

TSV Röthenbach – TSV Heimenkirch II

Donnerstag, 10. Mai, 15 Uhr

SV Deuchelried – SGM Aitrach/Tannheim

TSV Stiefenhofen – FC Wangen II

SV Neuravensburg – FC Leutkirch II

FC Lindenberg – FC Scheidegg

SV Eglofs – Türk SV Wangen

TSG Bad Wurzach – SV Fronhofen