Illegales Rennen auf der A96 bei Leutkirch

Auf der A96 hat es nach Zeugenaussagen und bisherigen Ermittlungen der Polizei am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr in Fahrtrichtung München ein Rennen mit zwei in der Schweiz zugelassenen dunklen Audis gegeben. Das teilt die Polizei mit.

Die Fahrer hätten nach Zeugenaussagen mit hoher Geschwindigkeit unter anderem mehrere Autos rechts und auf dem Standstreifen überholt. Beamten des Verkehrsdienstes Kißlegg gelang es, einen der beiden Audis im Bereich Memmingen anzuhalten und den 27-jährigen Fahrer aus der Schweiz zu kontrollieren.

Die Ermittlungen zum zweiten beteiligten Audi-Fahrer dauern an. Zeugen und Geschädigte der unverantwortlichen Fahrweise der Tatverdächtigen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Kißlegg unter Telefon 07563/90990 in Verbindung zu setzen.