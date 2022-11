IG Metall ruft im Landkreis Ravensburg zu Warnstreiks auf

Die Gewerkschaft IG Metall organisierte im Landkreis Ravensburg wieder Warnstreiks. Grund dafür seien die „bisher ergebnislosen Verhandlungen“. Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie sei der Weg frei gemacht für einen Einigungsversuch im IG-Metall-Bezirk Baden-Württemberg. In einer außerordentlichen Sitzung am Montagabend sprach sich das Gremium für eine fünfte Verhandlungsrunde im Südwesten aus. Die Verhandlung ist für Donnerstagnachmittag, 17. November, in Ludwigsburg terminiert. Am Dienstag beteiligten insgesamt 850 Beschäftigte von Hermann Waldner in Wangen, Rafi in Berg, Myonic Leutkirch, Step G in Vogt und Robert Bosch in Ravensburg an den Protestaktionen und legten die Arbeit nieder.

Erstmals wird bei Rafi gestreikt

„Ein großer Teil unserer Betriebe ist insgesamt zum Glück gut durch die vielen Krisen gekommen, bei uns ist die Auftragslage gut, und neben Hermann Waldner verzeichnen viele Unternehmen selbst in diesem Jahr gute Gewinne. Gerade um die Volkswirtschaft zu stützen ist eine Entgelterhöhung wichtig – und verdient ist sie auch“, so Pasqual Behrends, Betriebsratsvorsitzender von Hermann Waldner in Wangen. Sein Kollege, der Betriebsratsvorsitzende von Rafi in Berg, Jürgen Müller: „Es ist ein Novum das bei Rafi gestreikt wird. Dies muss als starkes Signal an den Arbeitgeberverband betrachtet werden am Donnerstag eine Lösung zu finden.“

Gewerkschaft ist sauer

„Die Beschäftigten in unseren Betrieben reagieren zunehmend ungeduldig auf das Lavieren der Arbeitgeberseite“, so Robert Bäuerlein, Gewerkschaftssekretär der IG Metall. „Die Botschaft ist klar: Die Beschäftigten haben kein Verständnis für die Hinhaltetaktik der Arbeitgeber in bereits vier Verhandlungsrunden. Ihre Geduld schwindet – zurecht. Die Arbeitgeber müssen jetzt endlich Verantwortung übernehmen und Lösungsorientiert arbeiten.“, so Bäuerlein weiter.

Die IG Metall fordert in der laufenden Tarifrunde eine Entgelterhöhung von acht Prozent für eine Laufzeit von zwölf Monaten.