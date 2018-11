„Ich wünsche mir nur Gesundheit – alles andere habe ich“

Neun Jahrzehnte ist es mittlerweile her, dass Georg Fuchs geboren wurde. Alfons Notz besuchte den Jubilar am Montag, überbrachte nachträgliche Glückwünsche, ein Geschenk von der Stadtverwaltung Leutkirch sowie eine Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Die 90 Jahre sind ihm kaum anzusehen, auch wenn es hier und da mal in der Hüfte zwickt. Die Rede ist von Georg Fuchs, der am Sonntag im kleinen Familienrahmen bei sich zu Hause sein Jubiläum feierte. Geboren wurde der humorvolle und rüstige Rentner am 11. November 1928 im ungarischen Bakonyjako. Hier ging er bis zur sechsten Klasse in die Schule, bevor er als ältester Sohn zu Hause mitarbeiten musste, da sein Vater Josef sich zu jener Zeit in Kanada zum Arbeiten befand, um mit dem dort erarbeiteten Geld eine kleine Landwirtschaft finanzieren zu können.

Mit der Vertreibung der Ungarndeutschen im Jahre 1948 verschlug es Fuchs zunächst nach Zwickau in der damaligen DDR. Ein Ort, an dem er mehrere Monate in einem Erzbergwerk arbeitete, bis er seine Reise in ein Auffanglager in Wolfsburg fortsetzte. Hier lernte er seine Frau Katalin kennen, mit der er seit 66 Jahren verheiratet ist. „Ich habe Katalin gesehen und gedacht, dieses Mädle gefällt mir, die wird meine Frau“, erzählte der rüstige Rentner. Gesagt getan, am 28. April 1952 haben die beiden geheiratet.

Aus der Ehe gehen drei Söhne, eine Tochter, acht Enkelkinder sowie zwei Urenkel hervor. Von Wolfsburg aus landeten die beiden über weitere Stationen im Jahre 1952 in Leutkirch. Hier arbeitete Fuchs zunächst bei der Firma Stegmann und anschließend 25 Jahre bei der Brauerei Härle. Seit seinem Ruhestand genießen Katalin und Georg, ihre gemeinsame Freizeit und freuen sich stets, wenn Besuch vorbeikommt, denn Gastfreundschaft wird im Hause Fuchs großgeschrieben.

„So alt wird kein Schwein“, erklärte Fuchs vor seinem Jubiläum. Prompt erhielt er dafür zum Geburtstag von einem seiner Söhne ein kuscheliges, rosafarbenes Plüschschweinchen. Auf die Frage, was er sich für die Zukunft wünsche, antwortete der 90-Jährige, der gerne mal ein paar Stunden vor dem Fernseher verbringt oder sich um seinen Wintergarten und Garten kümmert: „Ich wünsche mir nur Gesundheit – alles andere habe ich.“