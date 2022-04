Ich bin okay, andere sind es auch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine ganz besondere Atmosphäre schaffen, das können die Sozialpädagoginnen von „Räume für Menschen“. An diesem Vormittag im April sind sie an der Grundschule Aitrach und haben eine Gruppe neugieriger Viertklässler vor sich. Mit ihnen sprechen sie über Dinge, die im normalen Schulalltag eher selten auf dem Stundenplan stehen: Gefühle, Bedürfnisse, Gedanken. Die Grundaussage des Workshops namens „Einzigartig ICH“ lautet: „Du bist okay wie du bist. Mit allem was zu dir gehört. Andere Menschen sind okay. Mit allem was zu ihnen gehört.“ Davon ausgehend wurden dann auch schwergewichtige Fragen angesprochen: Was sind denn gute und was sind schlechte Geheimnisse? Was mache ich, wenn jemand massiv meine Grenzen überschreitet? Was kann ich tun, wenn es mir nicht gut geht, und wo kann ich mir Hilfe holen?

Im besten Fall bleiben das für die Kinder theoretische Fragen. Wer von ihnen aber mal in eine schwierige Situation gerät, der ist jetzt ziemlich gut vorbereitet.

Die Veranstaltung wurde von der Schulsozialarbeit organisiert und aus dem Jugendfonds von „Demokratie leben!“ finanziert. Die andere Hälfte der Viertklässler hatte bereits im vergangenen Schulhalbjahr am Kurs teilgenommen.