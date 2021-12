Hyundai wird bei Kollision beschädigt

Mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Hyundai ist am Dienstag zwischen 13 und 16 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer in der Rudolph-Roth-Straße in Leutkirch kollidiert und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Aufgrund des Beschädigungsbilds geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem weißen Auto unterwegs war, der an der rechten Vorderseite beschädigt sein dürfte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561/84880 entgegen.