Hunderte von Pilger kommen zum Rosenkranzfest

Ein volles Gotteshaus, die Orgel erfüllt den Kirchenraum und das Klangvolumen des Musikvereins Merazhofen unter Leitung von Karl Kurray umrahmt den Festgottesdienst am Nachmittag mit stimmungsvollen Kirchenliedern - es war wieder ein Rosenkranzfest, wie man es von früher her kannte. Auch Dekan Kurt Benedikt Susak aus Davos ließ es sich nicht nehmen, zusammen mit Dekan Heinz Leuze aus Ravensburg, den Seelsorgern Hans Schall sowie Robert Gubala, Pilgerseelsorger vor Ort, das Fest würdevoll zu begehen.

Dekan Susak erfreute sich an vielen bekannten Gesichtern, die er schon lange nicht mehr gesehen habe und ging in seiner Festpredigt unter anderem auf Pfarrer Hieber ein. Dieser war ein glühender Muttergottes-Verehrer, der seinen Glauben vehement lebte, in ähnlich schwierigen Zeiten, wie sie heute wieder scheinen. Susak legte den Gläubigen nahe, dass die Welt da draußen es sehen, erleben und spüren müsse, dass die Christen ihren Glauben ernst nehmen und ihn im Alltag umsetzen.

Ableitend von den Tagestexten waren drei Schritte erkennbar, wie sie auch Pfarrer Hieber im Leben umzusetzen wusste: Das Urvertrauen zu Gott, den bodenständigen Glauben verinnerlichen, das Beten ernst nehmen und immer wieder neu lernen und dann erst kann Heilsames und Wunderbares daraus wachsen.

Nach der Messe gingen Hunderte von Pilgern in einer Prozession mit Seelsorgern und vielen Ministranten samt Musikkapelle zum Friedhof, um am Grab von Pfarrer Hieber zu beten und ihm die Ehre zu erweisen. Unzählige Votivtafeln, Engel und Kerzen sind hier aufgestellt, ein Beweis, wie sehr die Volksfrömmigkeit hier verwurzelt ist, wie viele das ganz Jahr über Hilfe bei Pfarrer Hieber, dem Segenspfarrer des Allgäus, suchen und erbitten.

Der Pfarrer-Hieber-Verein mit Sitz im Merazhofer Pfarrhaus, hat mittlerweile rund 900 Mitglieder. Er strebt die Seligsprechung von Pfarrer Augustinus Hieber an, und bewahrt das Andenken an ihn, unter anderem durch einen Museumsraum neben dem Cafe Himmelreich im Pfarrhaus. Ansprechpartner Verein ist Armin Fehr, Telefon 0171/ 8973934, und in der Geschäftsstelle Angelika Sommer, Telefon 0176/ 75217771.