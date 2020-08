Hunderte Teilnehmer bei Online-Seminar

„Garten-Surfing“ haben die Organisatoren von der Elobau-Stiftung ihr Online-Event genannt, das kürzlich stattgefunden hat. Ein Versuch sollte es sein, in Zeiten, in denen Präsenzveranstaltungen nur unter strengen Auflagen und mit limitierter Besucherzahl möglich sind, über digitale Wege Zugang zu einem interessierten Publikum zu finden, heißt es in der Pressemitteilung.

Stauden war das Thema der Veranstaltung in der Gärtnerei Allgäu-Stauden in Leutkirch. Die Landschaftsarchitektin und Buchautorin Simone Kern und die Geschäftsführerin von Allgäu-Stauden, Ulrike Bosch beantworteten die Fragen des Moderators Peter Aulmann von der Elobau-Stiftung. Wie gehen Stauden mit dem Klimawandel um, welche sind besonders interessant für die Insektenwelt, was ist bei der Anlage eines eigenen Staudengartens zu beachten und welche Arten sollte man auswählen, damit über weite Teile des Jahres auch etwas blüht – das waren die zentralen Themen der unterhaltsamen Dreiviertelstunde in stimmungsvollem Ambiente.

Nebenbei hat man noch erfahren, worin sich Duft- von Aromastauden unterscheiden. Erstere riechen von alleine, wie zum Beispiel der Lavendel. Bei den anderen muss das Aroma durch Abstreichen der Blätter geholt werden, wie beispielsweise bei der Minze.

Mehr als 200 Registrierungen

„Wir hätten uns über eine Zuschauerzahl von 30 bis 50 Personen schon sehr gefreut“, wird Moritz Ott vom Landschaftserhaltungsverband zitiert, der die Idee zu dem Event hatte. Mehr als 200 Registrierungen haben die Organisatoren am Ende verzeichnen können. „Die Themen, die besprochen wurden, scheinen die Menschen interessiert zu haben“, so Moderator Aulmann.

Nach der UN-Dekaden-Siegel-Verleihung Ende Juni stehe das Projekt aktuell auf dem zweiten Platz bei der Wahl zum bundesweiten UN-Dekaden-Projekt des Monats, heißt es in der Mitteilung. Bis Ende August kann noch abgestimmt werden.

Das Projekt „Blühender Landkreis Ravensburg“ ist ein Kooperationsprojekt des Landkreises Ravensburg, der elobau Stiftung Leutkirch sowie dem Landschaftserhaltungsverband Landkreis Ravensburg. Zur Stärkung der biologischen Vielfalt im Landkreis Ravensburg, wird dieses Projekt mit Mitteln der Kreissparkassenstiftung Ravensburg unterstützt.

Auf www.bluehender-landkreis.org befindet sich der Link zur Aufzeichnung.