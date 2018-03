Hunderte tanzen gegen Gewalt an Frauen

Mehrere Hundert Schüler haben am Donnerstag auf dem Kornhausplatz getanzt, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. „One Billion Rising“ (übersetzt: Eine Milliarde erhebt sich) heißt die Aktion, an der Menschen auf der ganzen Welt teilnehmen.

Kurz nach 10 Uhr auf dem Leutkircher Kornhausplatz: Mehrere Hundert Schülerinnen und einige Schüler tanzen zu dem Lied „Break the Chain“ (übersetzt: Kämpfe dich frei). Etwa vier Minuten dauert der Tanz, den die Jugendlichen zuvor im Sportunterricht einstudiert haben. Vier Minuten, in denen die Schülerinnen den zahlreichen Zuschauern nicht nur zeigen wollen, was sie können, sondern auch ein Problem aufmerksam machen wollen: Mit der Aktion „One Billion Rising“ kämpfen Menschen weltweit gegen Gewalt an Frauen.

Tanz am Weltfrauentag

In vielen anderen Städten hat die Aktion bereits am Valentinstag stattgefunden. Für Leutkirch hat das Organisationsteam um die Schulsozialarbeiterin der Otl-Aicher-Realschule, Beatriz Schäffeler, aber ein anderes Datum festgelegt. „Wir wollten die Aktion mit den Schülern gemeinsam machen und der Valentinstag lag dieses Jahr in den Ferien“, erklärt Schäffeler. Um den Schülern die Chance zu geben, teilzunehmen, sei man in Leutkirch in diesem Jahr auf den Weltfrauentag ausgewichen. „Der Weltfrauentag passt eigentlich genauso gut“, so Schäffeler.

Unter dem Motto „One Billion Rising" (übersetzt: Eine Milliarde erhebt sich) tanzen hunderte Leutkircher Schüler gegen Gewalt an Frauen. (Foto: Corinna Konzett)

Mit dabei am Kornhausplatz war auch die Beauftragte für Chancengleichheit des Landkreises Ravensburg, Sabine Fietz. „Jede dritte Frau wird Opfer von Gewalt. Jede dritte Frau: Das sind insgesamt eine Milliarde, auf Englisch One Billion“, erklärt sie während ihrer kurzen Ansprache. Um dagegen zu protestieren, habe die New Yorker Schriftstellerin Eve Ensler die Aktion ins Leben gerufen. „Inzwischen beteiligen sich Städte in über 200 Ländern. Und wir in Leutkirch sind auch dabei“, sagt sie. Projekte wie dieses könnten zwar Gewalt nicht verhindern, wohl aber ein deutliches Zeichen setzen. „Gewalt ist inakzeptabel. Und wenn dank dieser Aktion eine Frau aus ihrem Schatten tritt und Hilfe holt oder andere aufhören zuzuschauen und Zivilcourage beweisen, dann haben wir schon etwas erreicht“, sagt Fietz.

2017 tanzten nur die Schüler des Hans-Multscher-Gymnasiums auf dem Kornhausplatz. In diesem Jahr hatten alle Leutkircher Schüler die Möglichkeit, mitzumachen. Eine weitere Neuerung: In diesem Jahr wurden an alle Tänzer und Zuschauer Armbänder mit der Aufschrift „One Billion Rising in Leutkirch“ verteilt. „Wir sind bei der Gestaltung des Aktionstages ziemlich offen und freuen uns auf Feedback“, sagt Schäffeler.

Wer also Ideen oder Anregungen für das kommende Jahr hat, könne sich gerne bei ihr melden und den Tag mitgestalten. Fest steht allerdings schon jetzt: Auch 2019 werden wieder Hunderte Leutkircher auf dem Kornhausplatz tanzen und gegen Gewalt an Frauen protestieren.