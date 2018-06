Hund gestorben – Verdacht auf Giftköder

Vermutlich verstreutes Rattengift hat eine Hundehalterin am Sonntag im Bereich der Holbeinstaße entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt. Nachdem ihr Hund in der vergangenen Woche nach einem Spaziergang erbrochen hatte, brachte sie ihn in eine Tierklinik, wo er vermutlich an den Folgen des Gifts verstarb. Dies geht aus dem Polizeibericht vom Montag hervor.

Die Geschädigt suchte daraufhin noch einmal den Spazierweg ab und fand im nördlichen Bereich der Holbeinstraße am Treppenaufgang in den Wald rote Körner. Bei einer anschließenden Überprüfung stellten Polizeibeamte auf einer Fläche von zirka 40 Quadratmeter die Körner auf dem Boden fest. Ebenso stießen sie bei einer in der Nähe befindlichen Parkbank auf eine blaue Flüssigkeit.

In beiden Fällen dürfte es sich um Giftköder handeln, die in der Folge durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofs beseitigt wurden. Personen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, zu melden.