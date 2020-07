Hund bringt Fahrradfahrer zu Fall

Schürfwunden im Gesicht und an den Beinen erlitt ein 61-jähriger Radfahrer laut Polizeibericht am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall bei Leutkirch. Der Mann hatte in einer Gruppe den Gemeindeverbindungsweg von Nannenbach in Richtung Gebrazhofen befahren, als vor dem Ortseingang ein nicht angeleinter Hund, mit dem der Hundehalter spazieren ging, über die Straße rannte.

Der 55-Jährige, der deshalb sein Fahrrad stark abbremsen musste, stürzte hierbei von seinem Rad. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur Behandlung ins Krankenhaus.