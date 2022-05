Hund beißt Seniorin

Ein 61-jähriger Mann war am Montag gegen 13 Uhr in der Memminger Straße mit seinen beiden Hunden zu Fuß unterwegs, als er an einer 70-jährige Frau mit deren Vierbeiner vorbeiging. Nach Polizeiangaben gingen die Hunde aufeinander los, die Seniorin nahm deshalb ihren Malteser auf den Arm. Daraufhin wurde die Frau von einem der Hunde des 61-Jährigen ins Bein gebissen. Laut Polizei erlitt sie dabei leichte Verletzungen und wurde von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Beamte der Polizeihundeführerstaffel haben nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Hundehalter eingeleitet. Er muss mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.