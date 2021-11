Hüpfen, Hangeln und mehr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 13. November 2021 konnte man das Lachen und die Freude der Kinder, das aus der Sporthalle in Gebrazhofen drang, fast nicht überhören. Der SV Gebrazhofen e.V. nahm am bundesweiten Tag des Kinderturnens teil. Dieses, in Kooperation mit dem Deutschen Turnerbund und der Bewegungsinitiative „Kinder Joy of Moving“, stattfindende Event, hat den Kindern die Möglichkeit geboten, in die Welt des Kinderturnens sowie Spiel-Sport-Spaß-Turnens in Gebrazhofen einzutauchen.

Die Halle verwandelte sich in eine große Bewegungslandschaft, die nicht nur die Kinder zum Sport treiben angeregt hat. Man sah auch den einen oder anderen Erwachsenen, der sich wieder an die Freude und den Spaß der Bewegung erinnert hat und einfach selbst mal die Stationen ausprobiert hat. Egal ob Hüpfen, Schwingen, Klettern, Hangeln, Balancieren, Werfen… jedes Kind hat etwas gefunden, bei dem es seinen natürlichen Bewegungsdrang stillen konnte. Außerdem fanden parallel zu den Erlebnisstationen zwei Workshops für die Kids zu den Themen „Schlaues Köpfchen“ und „Selbstbehauptung“ statt. In diesen führte die Organisatorin Kerstin Rottmar (Übungsleiterin Kinderturnen und Taekwondo) geschickt durch Koordinationsübungen, bei denen nicht nur der Körper sondern auch das Gehirn der Kinder ins „schwitzen“ kamen…

Zeitgleich beteiligte sich der Sportverein in Gebrazhofen während dem Event an der bundesweiten Initiative „Kinder stark machen“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Durch die Stärkung des Selbstvertrauens und die Förderung ihrer Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit sollen Kinder lernen, auch gegen Gruppendruck „Nein" zu Suchtmitteln oder „unangenehmen“ Berührungen aller Art sagen zu können.

Ein besonderer Gast entfachte in vielen Kindergesichtern dann noch großes Staunen und Freude zugleich. Denn der Turni (das Maskottchen der STB-Jugend) hat immer mal wieder seine Runden durch die Halle gedreht.

„Was gibt es schöneres, als wenn Kinderaugen zu leuchten beginnen, wenn sie sich bewegen dürfen“ so die Worte der Organisatorin während der Veranstaltung.

Ein herzliches Dankeschön an alle sportbegeisterten und rücksichtsvollen Kinder sowie helfenden Erwachsenen, denn ohne diese hätte der Tag des Kinderturnens nicht so erfolgreich ablaufen können.