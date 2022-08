Hoher Schaden bei Verkehrsunfall auf Kreuzung in Leutkirch

Auf rund 18 000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Mittwoch gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Memminger Straße/Goethestraße entstanden ist. Ein 20 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr laut Polizeibericht von der Goethestraße in die Kreuzung ein und nahm dabei einem 70-Jährigen in einem Volvo die Vorfahrt. Am Opel Corsa entstand bei der Kollision Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt.