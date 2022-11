Hoher Sachschaden bei Unfall auf A 96

Hoher Sachschaden ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der A 96 in Fahrtrichtung München entstanden. Das teilt die Polizei mit. Zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch-Süd wurden kurz nach 14 Uhr Mäharbeiten durchgeführt, weswegen die linke Spur gesperrt war. Ein Sprinter-Fahrer musste kurz vor Beginn der Spursperrung stark abbremsen, da er aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens nicht auf die rechte Spur wechseln konnte. Dem 46 Jahre alten Seatfahrer hinter ihm gelang eine rechtzeitige Bremsung nicht mehr. Er fuhr wuchtig auf den Sprinter auf und verursachte an seinem Wagen einen Sachschaden von rund 10 000 Euro. Der Schaden am Sprinter fiel hingegen recht gering aus und dürfte sich auf etwa 1000 Euro belaufen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Seat musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.