Hohe Lions-Club-Spende für Sprachförderung an Leutkircher Kindergärten

Der Lions-Club Leutkirch hat insgesamt 10.700 Euro an fünf Leutkircher Kindergärten gespendet, um dort die Sprachförderung zu unterstützen.

Vertreter der Kindergärten und ihrer Träger sowie Mitglieder des Lions-Clubs trafen sich kürzlich am Kindergarten St. Hedwig, um die Spende symbolisch zu überreichen. Präsident Waldemar Westermayer hob hervor: „Mit der Spende möchten wir für Chancengerechtigkeit sorgen. Sprachförderung ist eine dringliche gesellschaftliche Aufgabe für Kinder mit oder ohne Migrationshintergrund, die wir gerne unterstützen.“

„Elementar wichtig“

Manfred Schraag, Jugendbeauftragter des Lions-Club, erläuterte den Grund für die langjährige Unterstützung: „Es gibt immer mehr Kinder, die in ihrer Familie in Deutschland mit anderen Sprachen als Deutsch aufwachsen und oft erst im Kindergarten gezielt und kontinuierlich mit der deutschen Sprache in Berührung kommen. Hier ist es elementar wichtig, diese Kinder zu fördern und das möglichst von Anfang an.“

Diese Kindergärten werden bedacht

Der Spendenbetrag von 10.700 Euro wird zwischen den Kindergärten Piepmatz (DRK), St. Hedwig und St. Vincenz (beide katholisch) sowie dem Johanneskindergarten und Lukaskindergarten (beide evangelisch) gleichmäßig aufgeteilt. Ausgewählt wurden diese fünf Einrichtungen aufgrund des höchsten Anteils von Kindern mit Migrationshintergrund.

Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle hob das Engagement des LC hervor. Er leiste „einen sehr wertvollen Beitrag, der dringend benötigt wird und hoch willkommen ist“.