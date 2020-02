Hochwasser? Pegel der Eschach „noch nicht dramatisch“

Gegen 10 Uhr ist am Montagvormittag der Pegel der Eschach an der Messstelle in Friesenhofen über den ersten Hochwassergrenzwert gestiegen. Leutkirchs Feuerwehrkommandant Michael Klotz schätzt die Lage aber als „noch nicht dramatisch“ ein.

Der erste Grenzwert, der quasi eine Art Vorwarnung ist, sei mit 120 Zentimetern relativ niedrig angesetzt, erklärt Klotz. Deswegen sei die Feuerwehr im Moment noch entspannt. „Aber wir haben es natürlich auf dem Schirm“, betont Klotz. Vor allem die Zuflüsse würde man dafür im Auge behalten. Der direkte Einzugsbereich der Eschach selbst mache ihm wegen den geringen Schneemassen dort relativ wenig Sorgen. Gegen elf Uhr stieg der Pegel bei Friesenhofen diesen Montag auf 127 Zentimeter an. Am Sonntag verzeichnete die Messstelle noch einen Pegelstand von 56 Zentimetern.