Hochklassige Spiele auf dem Kornhausplatz

Nach dem Firmenturnier zum Auftakt (SZ berichtete), haben am Wochenende in der SZ-Beacharena auf dem Kornhausplatz das Mixed- und das Herrenturnier stattgefunden. Die Turniere finden im Rahmen des derzeit laufenden Leutkircher Altstadt-Sommerfestivals (ALSO) statt.

Den Beginn machte am Samstag das Herrenturnier. Trotzt erschwerte, wechselhaften Wetterbedingungen sahen die Zuschauer laut Veranstalter hochklassige Matches auf dem Kornhausplatz. Die Spieler ließen sich auch von Regenschauern nicht den Spaß nehmen. Das Turnier erfreut sich jährlich einer hoher Beteiligung aus ganz Baden-Württemberg, es nahmen etwa Spieler aus Stuttgart, Schwäbisch Gmünd und Ulm teil. Inzwischen gebe es sogar eine Warteliste. Den Sieg holten sich Tobias und Martin aus Tettnang (der Veranstalter teilte nur die Vornamen mit), Platz zwei ging an das Duo Patrick und Jakob aus Bad Wurzach.

Leutkircher Heimsieg

Am Sonntag folgte das Mixedturnier, bei dem die Duos aus einer Frau und einem Mann bestanden. Auch hier gebe es inzwischen eine Warteliste und die Teilnehmer kommen aus ganz Baden-Württemberg. Im Gegensatz zum Samstag durften sich die Teilnehmer am Sonntag in der SZ-Beacharena über gute Wetterbedingungen freuen. Nach ebenfalls hochklassigen Spielen, konnten sich in einem spannenden Finale mit Lena und Simon zwei Leutkircher durchsetzen. Sie gewannen beide Sätze – 21:16 und 21:19 – gegen das Duo Leonie und Martin aus Friedrichshafen.

Die Organisatoren des Volleyballturniers bedanken sich bei den Organisations-Sponsoren (Kieswerk Wiedenmann, Bauunternehmer Mösle und Tiefbau Hans Mayer), die die SZ-Beacharena möglich machen würden. Dort finden diesen Dienstag, 13. August, und Mittwoch, 14. August, die Stadtmeisterschaften statt, die wegen des Starkregens am Montag um einen Tag verschoben werden mussten. Beginn ist jeweils um 16 Uhr, die Veranstalter hoffen wieder auf zahlreiche Zuschauer.