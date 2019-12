HMG ist im Land zweites zertifiziertes „bewegungsfreundliches Gymnasium“

Allenthalben wird im Land geklagt, dass sich die Menschen im Zeitalter von Internet, Computer und Auto-Mobilität zu wenig körperlich bewegen. Nicht so aber am Hans-Multscher-Gymnasium (HMG), das als zweites Gymnasium im Land mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt (WSB) zertifiziert wurde. Die Urkunde hierfür wurde am vergangenen Montag in der Sporthalle von Julia Heller und Christian Rettich überreicht, die als Multiplikatoren der Initiative des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport und des Landesinstituts für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik im Land unterwegs sind. Beide kommen von der Anna-Essinger-Schule in Ulm, die als erstes Gymnasium im Jahr 2010 die Auszeichnung erhielt. Außerdem bekam das HMG ein Scheck in Höhe von 420 Euro von Birgit Sorg von der AOK Bodensee-Oberschwaben, welche die Aktion unterstützt. Geplant ist, mit diesem Geld unter anderem Spielgeräte für die Pause anzuschaffen.Wichtige Kennzeichen einer „WSB-Schule“ sind bewegungsfreundliche Lernräume und Gelände, ein rhythmisierter Schulalltag, Schulwege als Bewegungswege, gesunde Ernährung, außerunterrichtliche Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote sowie aktive Pausen. Wichtigste treibende Kraft im HMG-Arbeitskreis „Schule in Bewegung“ ist Albrecht Krämer, unterstützt von den Kollegen Raphael Mohr, Jana Streso und Andrea Weiß.