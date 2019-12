Historisches Krippenspiel berührt zutiefst

Einen schier unglaublichen Zulauf hat das historische Krippenspiel der Filialkirchengemeinde St. Silvester in Tautenhofen bei zwei Aufführungen verzeichnen können. Etliche Kinder warteten dicht gedrängt und sehr gespannt direkt vor der Bühne, Bläser und Instrumentalgruppen spielten auf, als im abgedunkelten Saal ein Nachtwächter mit Laterne erschien. Mit dem Aufruf „Loset Leit“ stimmte er im schwäbischen Dialekt und in Reimen auf die Geschichte ein, die sich vor rund 2000 Jahren im Heiligen Land, in Nazareth und Bethlehem zugetragen hat.

Instrumental begleitet von Flöten und Geigen wurde das Publikum eingeladen, mitzusingen, ja mitzujubilieren, nach dem Motto des Krippenspiels „In dulci jubilo“, nach einem Lied aus dem 14. Jahrhundert. Die erste Szene zeigte, wie Maria vom Erzengel Gabriel besucht wird, der ihr die Botschaft von der Empfängnis des Herrn und Erlösers bringt und sie solle ihm den Namen Jesus geben.

Määhh-Rufe einer ganzen Schafherde

Im Lautsprecher ertönten Määhh-Rufe einer ganzen Schafherde, von allen Seiten kamen Hirten, Junge und Ältere und ließen sich nach dem mühevollen Tag zur abendlichen Brotzeit nieder. Man meinte, Kartoffelgeruch wahrzunehmen, denn eine große Pfanne solcher wurde für alle Hirten hingestellt. Wieder erklang ein gemeinsames Lied, die Määh-Rufe wurden leiser. Wieder verkündet der Engel, dass Jesus der Erlöser kommt, der Heiland der Welt. Sehr stimmungsvoll ist der Auftritt vieler kleinen Engel mit echten Kerzen im rötlichen Schein.

Die Volkszählung wird verkündet, Maria und Josef finden bei den Hirten, die selber kaum etwas haben, große Gastfreundschaft und einen Platz im Stall. Die Geburt des Kindes steht bevor, Hirten tragen eine Futterkrippe herein. Bläser stimmen mit feierlichen Klängen auf den Höhepunkt ein: Das Jesuskind ist geboren und wird in die Krippe gelegt. Alle Hirten bringen ihre Geschenke dar. Wenig, aber Nützliches wie Äpfel, ein Schaffell, Kräuter für die Gesundheit. Der große Wunsch nach Frieden auf der Welt wird laut.

Noch einmal kommen alle Engel, gemeinsam erklingt das Lied „Ihr Kinderlein kommet“. Langer Beifall für so überzeugende Schauspieler, die ihre Texte auswendig und in Reimen darboten.